أحمد موسى عن سرقة لوحة أثرية: اللي ما حصلش خلال 12 سنة تم في أقل من شهرين

هاجم الإعلامي أحمد موسى خلال برنامجه على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، وزارة السياحة والآثار بعد إعلان اختفاء لوحة أثرية نادرة من منطقة خنتي كا بسقارة، قائلاً: عارفين يعني إيه لوحة أثرية من 3 آلاف سنة تضيع؟ هي لمبة اتحرقت ولا اتسرقت.. دي لوحة وآثار بلد.

بيان وزارة السياحة

وأضاف موسى خلال برنامجه على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد غاضبا: سرقة اللوحة مش أمر بسيط، وبيان وزارة السياحة عجيب وغريب.. إحنا بنتكلم عن تراث مصر، والعالم كله بيراقب استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير، وإحنا دلوقتي بنتكلم عن اختفاء آثار.

وتساءل: من المسؤول عن متابعة المخازن؟ فين الرقابة؟، مطالبًا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتدخل الفوري، قائلاً: يا دكتور مدبولي، النهاردة اختفت لوحة، وبكرا مش عارفين إيه اللي ممكن يختفي تاني.

وانتقد موسى تبريرات بعض المسؤولين: يقولك الوزير مش فاضي يشوف كل قطعة أثرية طب هو ماله؟ من هو المسؤول الأول عن حماية تراثنا.

واختتم حديثه قائلاً: خلال 12 سنة ما حصلش اللي حصل في شهرين.. من سرقة الأسورة وسرقة اللوحة.. بدل ما نتكلم عن افتتاح المتحف، بقينا بنتكلم عن اختفاء آثار مصرية.