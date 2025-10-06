وكيله يفجر مفاجأة.. فيريرا رفض تدريب الأهلي قبل التعاقد مع موسيماني

أكد خالد سليمان وكيل أعمال يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، رفض تدريب النادي الأهلي قبل التوقيع مع الزمالك



وقال سليمان في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: أن فريق الأهلي دخل في مفاوضات قوية مع المدير الفنى يانيك فيريرا قبل تولي موسيماني تدريب الاهلي ،ولكن المفاوضات فشلت.



واضاف: يانيك فيريرا كان مرتبط بتعاقد مع فريقه وقت مفاوضات الاهلي لذلك لم يتوصل إلى اتفاق مع الاهلي برغبته في الاستمرار



واختتم حديثه : يانيك فيريرا افضل من ريبيرو مدرب الأحمر السابق وريكارردو سواريش ،وهو حريص على استكمال فترته مع الزمالك برغبته في تحقيق الألقاب .