قرار عاجل من النيابة.. حبس عاطلين تعديا على شاب وبترا أصابع يده لدفاعه عن فتاة بشوارع قطور
الطريق إلى إيلات.. إنعام محمد علي تكشف لصدى البلد كواليس العمل في ذكري نصر أكتوبر
النرويج تمول مشروع دندرة للطاقة الشمسية لتغذية شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي
أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية للكوادر الأمنية الأفريقية
خبير: الجيش المصري أقدم جيش نظامي في العالم يعود تاريخه إلى أكثر من 7 آلاف عام
مصادر تكشف لـ صدى البلد: المصريين الأحرار يخوض الانتخابات بأغلب دوائر الجمهورية على النظام الفردي
تعرف على خريطة بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية الجديدة
استمارة بطاقة الرقم القومي بكام؟.. قائمة الأسعار وأنواعها
إيران: تبادل السجناء مع فرنسا “قيد المناقشة”
الصحة والصناعة: السيطرة على نواقص الأدوية عبر توفير المثائل والبدائل
التامين الصحي الشامل: إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية
كجوك والخطيب: نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 35٪ دون أى أعباء إضافية
محافظات

مياه القناة: تجارب عملية لمواجهة الأمطار والسيول والأحداث الطارئة في الشتاء

مياه القناة تجارب عملية لمواجهة الأمطار والسيول والاحداث الطارئة في الشتاء
مياه القناة تجارب عملية لمواجهة الأمطار والسيول والاحداث الطارئة في الشتاء
محمد الغزاوى

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأثنين، تنفيذ التجارب العملية على للتعامل مع الأمطار والسيول والطقس السيئ، " بالسويس، والإسماعيلية، و بورسعيد"، بالإضافة الي مراجعة أعمال تطهير الشنايش ومصافى الأمطار، وتجهيز كافة المعدات للتعامل الفورى مع أى أحداث طارئة، ورفع حالة الطوارئ والتأكد من جاهزية وسائل الاتصالات للتعامل الفورى مع أى بلاغات علي مدار الساعة.

مياه القناة تجارب عملية لمواجهة الأمطار والسيول والاحداث الطارئة في الشتاء

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، انه تم التأكد من سلامة وكفاءة شنايش بالوعات الأمطار وقدرتها الاستيعابية، بالإضافة إلى مراجعة نقاط تمركز سيارات ومعدات شفط المياه بالأماكن المخصصة لها وخاصة البؤر المعروفة بتجمع المياه بها، وتجهيز مجموعات للصيانة الكهربائية والميكانيكية والشبكات فضلا عن ورش الصيانة المتنقلة والمجهزة بالمعدات والأدوات اللازمة للصيانة الفورية للتعامل مع أى تأثيرات أو أحداث طارئة.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أنه جاري الاستمرار في تنفيذ التجارب العملية وبيان مناورة علي سرعة سحب وشفط مياه الأمطار من وشوارع والأماكن المنخفضة والتي قد تشهد تجمعات كبيرة لمياه الأمطار بمحافظات" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك للتعامل مع الأمطار والسيول والطقس السيئ، وتفادى ظاهرة ارتفاع منسوب المياه بالأنفاق والكبارى والشوارع الرئيسية وتوفير السيولة المرورية الكاملة أثناء سقوط الأمطار وخاصة المناطق الساخنة التي تشهد كثافة سكانية عالية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة مياه الشرب وصرف صحي بمحافظات القناة، إنه تم مراجعة وصيانة كافة المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم، والسيول، والنافورى، والكباش، وسيارات نقل المياه، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة، " بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك للتعامل ومواجهة الأمطار والسيول والأحداث الطارئة.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، علي متابعته المستمرة ومراجعة عمل جميع محطات رفع الصرف الصحي، ومحطات مياه الشرب، ومحطات المعالجة، وشبكات الصرف الصحي والمياه الرئيسة والفرعية، والتأكد من كفاءة طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة بمحافظات القناة، لافتا علي الاستعداد الكامل والمبكر لفصل الشتاء، وذلك من خلال تنفيذ خطة شاملة للتعامل مع الاحداث الطارئة علي مدار الساعة عن طريق فرق مدربه علي اعلي مستوى.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، الي تواجد جميع أفراد السلامة والصحة المهنية لمتابعة الإجراءات الاحترازية لجميع المناطق، والتنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية، ورفع درجة التأهب بالخط الساخن، والتنسيق بين غرفة العمليات المركزية بالشركة وغرف الطوارئ الفرعية بالقطاعات والمناطق التابعة وغرف عمليات المحافظات والجهات المعنية، للتفاعل مع الأزمات وحلها فى أسرع وقت ممكن وفي مدة زمنية وجيزة.

بورسعيد السويس الإسماعيلية مياه القناة مياه الشرب والصرف الصحى

