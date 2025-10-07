قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صفقة محتملة للأهلي.. نجم الزمالك يهدد بفسخ عقده
شيخ الأزهر يزور الدكتور أحمد عمر هاشم.. ويدعو له بالصحة والعافية
دعوات بالشفاء للدكتور أحمد عمر هاشم بعد تدهور حالته الصحية
فايقة حنيدق أشهر ممرضة في حرب أكتوبر: تطوعت بالجيش لخدمة بلدي ومساعدة الجرحى والمصابين
إجراءات ضد مروّجي الأكاذيب.. الزمالك يرد على أنباء رحيل جون إدوارد
مقتـ ل شخص وإصابة آخرين باشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وقسد في حلب
الفخر العربي.. سفير الإمارات يهنئ مصر بفوز خالد العناني مديرا عاما لليونسكو
الجندي محمد صاحب علامة النصر خلال حرب أكتوبر يكشف كواليس هذه اللحظة التاريخية
وزير السياحة والآثار يعلق على فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو: عنده برنامج انتخابي رائع
ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-10-2025.. الجرام يقفز 70 جنيها
كيف تحصن نفسك من كل شيء قبل النوم؟.. بـ10 سور تنجو من أكبر مخاوفك
إغلاق 5 مدارس سودانية في أسوان تعمل دون ترخيص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

برج الأسد .. حظك اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025: تجنب إظهار الكبرياء

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)، إنهم مغرمون جدًا بالاهتمام والعشق، من المعروف أن الأسد يميل نحو الأعمال الدرامية، خاصةً إذا شعروا أنهم لا يحظون بالاهتمام الكافي أو العاطفة التي يشعرون أنهم يستحقونها. 

تعرف على توقعات برج الأسد وحظك اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال التقرير التالي.

مشاهير برج الأسد 

هدى سلطان وفريد شوقي وكارول سماحة وحسن شاكوش وشيماء سيف ومنة شلبي.
 

توقعات برج الأسد وحظك اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025

اجعل خططك بسيطة وعملية. سيلاحظ الآخرون لطفك الدائم وسيقدمون لك مساعدة بسيطة. استخدم أسلوبًا هادئًا لشرح أفكارك، ودوّن ملاحظات سريعة للالتزام بالمسار. خذ فترات راحة قصيرة لتجديد طاقتك. الخطوات الصغيرة والواضحة الآن تُمهد الطريق لخطط أكبر لاحقًا.

برج الأسد وحظك اليوم عاطفيا

 إذا كنت في علاقة، فخطط لمحادثة هادئة حول الآمال المشتركة. يمكن للأسد العازب مقابلة أشخاص لطفاء في التجمعات الودية. تجنب إظهار الكبرياء كدرع؛ فالتواضع اللطيف يدعو إلى التقارب. 

برج الأسد وحظك اليوم صحيا 

 قد يُصاب بعض الأشخاص بمضاعفات في الأذن أو العينين أو الأنف. قد يتغيب الأطفال عن المدرسة بسبب آلام في الجسم، كما ستشتكي الإناث من مشاكل في أمراض النساء.. 

برج الأسد مهنيا

التوقيت مهم، لذا تحقق من التواريخ قبل تقديم الوعود. حافظ على نبرة هادئة في الاجتماعات، واحتفل بالإنجازات القصيرة. التخطيط الآن يُفيد لاحقًا. التركيز الهادئ يُحقق تقدمًا ثابتًا، والمرشدون يُلاحظون ذلك أيضًا.

برج الأسد وتوقعات الفترة المقبلة

تجنب القروض إلا إذا كانت ضرورية. احتفظ بسجلات واضحة لنفقاتك، واحتفل بإنجازاتك الصغيرة في الميزانية. المدخرات الصغيرة التي تُدّخرها الآن تنمو مع الوقت تحلَّ بالصبر والتفكير. يبدأ السلام المالي بعادة راسخة، وليس خطة مفاجئة. 

