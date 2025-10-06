دينا الشربيني وصبا مبارك في مغامرة الطيران الأولى من نوعها في الجونة

تستعد مدينة الجونة لاستضافة فعالية استثنائية يوم 10 أكتوبر 2025، حيث تُقام للمرة الأولى في مصر فعالية "ريد بُل عالطايّر" (Red Bull Flugtag)، النسخة المحلية من الحدث العالمي الشهير الذي يجمع بين الإبداع والخيال وروح المغامرة.

وتشهد الفعالية مشاركة فرق من مختلف أنحاء مصر، يقوم كل فريق بتصميم وبناء طائرته الخاصة ومحاولة التحليق بها من على منصة يبلغ ارتفاعها ستة أمتار فوق سطح البحر. وتُقيّم الفرق المشاركة بناءً على الإبداع في التصميم والفكرة والأداء على المنصة، بغضّ النظر عن مدى نجاح الطائرة في الطيران أو سقوطها السريع.

وتضم لجنة التحكيم لهذا العام كلاً من دينا الشربيني، صبا مبارك، إنجي كيوان، مروان موسى، وشريف سيراج، حيث سيختارون معًا الفرق الأكثر جرأة وإبداعًا.

ويشهد اليوم أيضًا عروضًا موسيقية حية يقدّمها كل من ديسكو مصر، مهاب، ودابل زوكش، في أجواء احتفالية تمزج بين الموسيقى والطاقة والمرح على مدار اليوم.

الحدث مفتوح للجمهور، كما يُسمح باصطحاب الحيوانات الأليفة بشرط أن تكون مربوطة بالسلسلة، مع توفير حافلات تنطلق كل ساعة من مناطق مختلفة داخل الجونة إلى موقع الفعالية مباشرة.

وتأتي هذه فعالية لتقدّم تجربة فريدة من نوعها تحتفي بروح الإبداع والطاقة الإيجابية والمواهب المصرية، في مغامرة تُعد الأولى من نوعها على أرض مصر.