نبيلة مكرم: فوز خالد العناني نصر مصري يعكس قوة القيادة السياسية

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة السابقة، أن الدكتور خالد العناني خاض رحلة طويلة تُوجت بانتصار عظيم، بفضل قيادة سياسية استطاعت الدفع بمرشحها، مشيدة بدور وزير الخارجية السابق سامح شكري، والسفير الدكتور بدر عبدالعاطي، ومؤكدة أن الجميع يحتفل بهذا النجاح المستحق.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن فوز الدكتور خالد العناني يمثل نصرًا مصريًا كبيرًا، بعد فوزه باكتساح وحصوله على عدد كبير من الأصوات أمام المرشح الكونغولي.

وأضافت أن الجهود التي بذلها الدكتور خالد العناني، إلى جانب مؤسسات الدولة المختلفة، كانت وراء هذا النجاح، مشيرة إلى أنه قام بجهد كبير من خلال زياراته المتعددة في مختلف دول العالم، وأن الله توج هذه الجهود بالفوز، مؤكدة أن ملفه عظيم وتنتظر منه الكثير في المرحلة المقبلة.