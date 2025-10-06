قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيضان زانكلين الضخم.. قصة حدث ضخم غير مسار البحر المتوسط
مباحثات بين بوتين ونتنياهو حول 3 قضايا مهمة
السفير الأردني يهنئ مصر بفوز الدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام "اليونسكو"
قيادي بـ مستقبل وطن: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى نصر أكتوبر منهج عمل لمواجهة التحديات الراهنة
مصر الحاضر تنتصر.. تعليق عضو مجلس إدارة الأهلي علي فوز خالد عناني في اليونسكو
ترتيب الدوري.. المصري يتصدر والزمالك وصيفا والأهلي ثالثا
الصليب الأحمر في غزة: نسعى إلى تقديم ضمانات لتبادل المحتجزين والأسرى
شعبة السيارات تكشف تفاصيل هامة حول انخفاض الأسعار
مبروك لمصر.. تعليق يحيى الفخراني على فوز العناني بمنصب مدير اليونسكو
عودة إمام عاشور لـ الأهلي تقترب بعد تحسن حالته الصحية
محافظ القاهرة يهنئ خالد العناني لفوزه بمنصب مدير عام اليونسكو
وزير الخارجية: دعم الرئيس السيسي ساهم في تحقيق الفوز الكاسح بانتخابات اليونسكو
توك شو

الصحة: تأجير عيادات المستشفيات خطوة للحد من هجرة الأطباء

وزير الصحة
وزير الصحة
عبد الخالق صلاح

أكد الدكتور محمد شقوير، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية بوزارة الصحة، أن فكرة تأجير العيادات داخل المستشفيات الحكومية جاءت استجابة لمشكلة ارتفاع تكاليف افتتاح العيادات الخاصة أمام الأطباء، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تُعد خطوة عملية للحد من هجرة الأطباء إلى الخارج وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم داخل مصر.

وأوضح «شقوير»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع "القاهرة والناس"، أن الفكرة تعتمد على استغلال العيادات المغلقة خلال الفترة المسائية، خاصة في المستشفيات المجهزة تجهيزًا كاملًا، والتي لا تُستخدم في هذا التوقيت، موضحًا أن المرحلة الأولى من المشروع ستُطبق في ثلاث مستشفيات كبرى تمتلك البنية التحتية اللازمة.

وأضاف أن تأجير العيادات الخارجية سيتم بنظام المزايدة، مع تحديد قيمة إيجار رمزية تقل كثيرًا عن أسعار السوق، مؤكدًا أن أي عائد مالي سيُعاد استثماره داخل المستشفى لتطوير أقسام وخدمات أخرى.

وأشار إلى أن المشروع يستهدف بالأساس الأطباء الشباب في بداية مسيرتهم المهنية، الذين يحرصون على تقديم الكشف بأسعار بسيطة لاكتساب الخبرة والانتشار، موضحًا أن المريض سيكون المستفيد الأول من هذه المبادرة من خلال الحصول على خدمة طبية متميزة بأسعار مناسبة داخل منشآت طبية مجهزة.

وشدد "شقوير"، على أن سعر تذكرة الكشف سيُحدد من قبل الطبيب، على أن تخضع الأسعار للمراجعة والموافقة من إدارة المستشفى لضمان التوازن بين حق الطبيب والمريض.

شقوير الإعلامية كريمة عوض وزارة الصحة

