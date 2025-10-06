الصحة: تأجير عيادات المستشفيات خطوة للحد من هجرة الأطباء

أكد الدكتور محمد شقوير، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية بوزارة الصحة، أن فكرة تأجير العيادات داخل المستشفيات الحكومية جاءت استجابة لمشكلة ارتفاع تكاليف افتتاح العيادات الخاصة أمام الأطباء، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تُعد خطوة عملية للحد من هجرة الأطباء إلى الخارج وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم داخل مصر.

وأوضح «شقوير»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع "القاهرة والناس"، أن الفكرة تعتمد على استغلال العيادات المغلقة خلال الفترة المسائية، خاصة في المستشفيات المجهزة تجهيزًا كاملًا، والتي لا تُستخدم في هذا التوقيت، موضحًا أن المرحلة الأولى من المشروع ستُطبق في ثلاث مستشفيات كبرى تمتلك البنية التحتية اللازمة.

وأضاف أن تأجير العيادات الخارجية سيتم بنظام المزايدة، مع تحديد قيمة إيجار رمزية تقل كثيرًا عن أسعار السوق، مؤكدًا أن أي عائد مالي سيُعاد استثماره داخل المستشفى لتطوير أقسام وخدمات أخرى.

وأشار إلى أن المشروع يستهدف بالأساس الأطباء الشباب في بداية مسيرتهم المهنية، الذين يحرصون على تقديم الكشف بأسعار بسيطة لاكتساب الخبرة والانتشار، موضحًا أن المريض سيكون المستفيد الأول من هذه المبادرة من خلال الحصول على خدمة طبية متميزة بأسعار مناسبة داخل منشآت طبية مجهزة.

وشدد "شقوير"، على أن سعر تذكرة الكشف سيُحدد من قبل الطبيب، على أن تخضع الأسعار للمراجعة والموافقة من إدارة المستشفى لضمان التوازن بين حق الطبيب والمريض.