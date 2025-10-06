وزير الخارجية الألماني من القاهرة: أسبوع حاسم لنجاح خطة السلام بالشرق الأوسط

وصل وزير الخارجية الألماني الدكتور يوهان فاديفول مساء اليوم إلى القاهرة، في إطار جولة له في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت السفارة الألمانية بالقاهرة في بيان لها إن وصول فاديفول إلى مصر جاء بعد محطات شملت كلًّا من قطر والكويت وتل أبيب.

وأضاف البيان أن وزير الخارجية الألماني سيلتقي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وستتركز المباحثات على الوضع التفاوضي الراهن وملف غزة إلى جانب القضايا الإقليمية ذات الصلة.

ونقلت البيان تصريحات للوزير الألماني قال فيها "هذا الأسبوع هو الأسبوع الحاسم لنجاح المرحلة الأولى من خطة السلام، ومن أجل ذلك يستحق الأمر كل جهد".

وأشار البيان إلى أن هذه الزيارة تعد الثانية لوزير الخارجية الألماني إلى مصر منذ توليه منصبه في مايو ٢٠٢٥، بما يعكس عمق الحوار الألماني-المصري وأهمية التنسيق المستمر بشأن ملفات المنطقة.