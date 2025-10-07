قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل فتح باب التقديم.. شروط الترشح لانتخابات النواب 2025 والمستندات المطلوبة
أسعار أعيرة الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 7-10-2025
التعليم تسلم شهادات الدفعة الرابعة من مسابقة 30 ألف معلم للمديريات
محمود سمير: ليس من حق إمام عاشور المطالبة بالمساواة مع زيزو
بسبب أزمة المستحقات.. فيريرا يتعرض للطرد من مسكنه 4 مرات
ترامب: ما الذي تخطط كييف لفعله بصواريخ توماهوك أمريكية الصنع؟
سنتوصل لاتفاق بغزة.. ترامب يعلق على محادثات حماس وإسرائيل في مصر
مفاجأة.. شرط جزائي في عقد جون إدوارد يمنع تعاقده مع الأهلي
دعاء الصباح والرزق.. كلمات تفتح لك أبواب البركة مع أول النهار
محمود بنتايج يهدد الزمالك بشكوى جديدة.. هل ينتقل للأهلي؟
وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم.. وتشييع الجنازة اليوم من الجامع الأزهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم سعيد: لاعيبة منتخب الشباب “مبيعرفوش يباصوا”.. والمدربين “بيمشوا أمورهم”

إبراهيم سعيد
إبراهيم سعيد
رباب الهواري


انتقد نجم منتخب مصر السابق إبراهيم سعيد أداء منتخب مصر للشباب بعد خروجه المبكر من بطولة كأس العالم من دور المجموعات، مؤكدًا أن سبب الإخفاق يعود إلى غياب التأسيس الصحيح وضعف الإعداد الفني والبدني للاعبين.

وقال إبراهيم سعيد خلال مداخلة له عبر برنامج "أوضة اللبس" على قناة النهار:
"منتخب مصر للشباب مفيهوش تأسيس، وده السبب الرئيسي في الخروج من البطولة.. اللاعيبة مبيعرفوش يباصوا، والمعدل البدني عندهم ضعيف جدًا.. تحس إنهم مش بيتمرنوا كويس".

وأضاف: "ليا عتاب كبير على المدربين، لأنهم المفروض يكون ليهم دور مهم جدًا مع اللاعيبة الصغيرة، لكن ده للأسف مش موجود عندنا في مصر".

وأكد إبراهيم سعيد أن الكثير من المدربين الحاليين لا يعملون بالأسلوب العلمي الصحيح، قائلاً: "المدربين دلوقتي بيمشوا أمورهم، مش بيشتغلوا صح مع اللاعيبة.. المفروض المدرب يشوف النواقص عند كل لاعب ويطورها، مش يفرح بالمنصب ويكبر دماغه".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الاهتمام بقطاع الناشئين والشباب هو الأساس لبناء منتخب قوي في المستقبل، مطالبًا بضرورة إصلاح منظومة التدريب في المراحل السنية الصغيرة.

منتخب الشباب إبراهيم سعيد منتخب مصر كأس العالم للشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد العناني

دولتان فقط لم تمنحا صوتيهما لخالد العناني في انتخابات اليونسكو.. تعرف عليهما

مديرية أمن بني سويف

من علاقة محرمة إلى جريمة.. تفاصيل مقتل شاب على يد حماه في مزرعة ببني سويف

إمام عاشور

إنزيمات الكبد ارتفعت بشكل مقلق.. تطورات حالة إمام عاشور

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 بعد الزيادة الجديدة

النادي الأهلي

الأهلي في 24 ساعة| رحيل 3 نجوم وصفقة بيراميدز التبادلية وتجديد عقد الحريفة

الزوجاان

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه: لما حد بيدعي عليه قلبي بيوجعني

اسعار الذهب

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-10-2025.. الجرام يقفز 70 جنيها

جواز السفر المصري

بدون تأشيرة.. قائمة الدول التي يمكنك دخولها بجواز السفر المصري فقط

ترشيحاتنا

سرطان الثدي

في أكتوبر الوردي.. إليك أعراض سرطان الثدي

برج العذراء

برج العذراء وحظك اليوم: بلاش جدال

برج الثور

توقعات برج الثور وحظك اليوم.. مفاجآت عاطفية

بالصور

أفضل مواعيد قص الشعر في شهر أكتوبر 2025.. وتحذير من هذه الأوقات

مواعيد قص الشعر
مواعيد قص الشعر
مواعيد قص الشعر

رام 1500 بمحرك هيمي V8.. الشاحنة الأسرع مبيعا في أمريكا

رام 1500
رام 1500
رام 1500

طريقة عمل الأرز بالدجاج بمذاق شهي

أرز بالدجاج
أرز بالدجاج
أرز بالدجاج

محافظ الشرقية يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع سعد زغلول بمدينة الزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

اختفاء لوحة خنتي كا

اختفاء غامض يهز سقارة.. تحقيقات تكشف لغز لوحة خنتي كا المفقودة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

المزيد