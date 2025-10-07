إبراهيم سعيد: لاعيبة منتخب الشباب “مبيعرفوش يباصوا”.. والمدربين “بيمشوا أمورهم”



انتقد نجم منتخب مصر السابق إبراهيم سعيد أداء منتخب مصر للشباب بعد خروجه المبكر من بطولة كأس العالم من دور المجموعات، مؤكدًا أن سبب الإخفاق يعود إلى غياب التأسيس الصحيح وضعف الإعداد الفني والبدني للاعبين.

وقال إبراهيم سعيد خلال مداخلة له عبر برنامج "أوضة اللبس" على قناة النهار:

"منتخب مصر للشباب مفيهوش تأسيس، وده السبب الرئيسي في الخروج من البطولة.. اللاعيبة مبيعرفوش يباصوا، والمعدل البدني عندهم ضعيف جدًا.. تحس إنهم مش بيتمرنوا كويس".

وأضاف: "ليا عتاب كبير على المدربين، لأنهم المفروض يكون ليهم دور مهم جدًا مع اللاعيبة الصغيرة، لكن ده للأسف مش موجود عندنا في مصر".

وأكد إبراهيم سعيد أن الكثير من المدربين الحاليين لا يعملون بالأسلوب العلمي الصحيح، قائلاً: "المدربين دلوقتي بيمشوا أمورهم، مش بيشتغلوا صح مع اللاعيبة.. المفروض المدرب يشوف النواقص عند كل لاعب ويطورها، مش يفرح بالمنصب ويكبر دماغه".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الاهتمام بقطاع الناشئين والشباب هو الأساس لبناء منتخب قوي في المستقبل، مطالبًا بضرورة إصلاح منظومة التدريب في المراحل السنية الصغيرة.