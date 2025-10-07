«العلاج الطبيعي» تفتّش قسم سفاجا المركزي وتراجع الالتزام بالبروتوكولات وصيانة الأجهزة

نفّذت إدارة العلاج الطبيعي بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر مرورًا ميدانيًا على قسم العلاج الطبيعي بمستشفى سفاجا المركزي، لمراجعة انتظام سير العمل وجودة الخدمات المقدمة للمرضى، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إسماعيل العربي، وتحت إشراف الدكتورة شيري روبيل، مدير الإدارة.

تفاصيل الزيارة

قادت الزيارة الدكتورة إيمان عوض، عضو فريق إدارة العلاج الطبيعي، وركّزت على التحقّق من تطبيق البروتوكولات العلاجية المعتمدة، ولا سيما بروتوكول الأطفال، لضمان دقّة الإجراءات وتحسين نتائج التأهيل.

شملت المتابعة مراجعة جاهزية الأجهزة وإجراءات الصيانة الدورية لضمان سلامة الاستخدام واستمرارية الخدمة دون أعطال مؤثرة على خطط العلاج.

تم التأكيد على الالتزام بالزي الرسمي وانضباط بيئة العمل داخل القسم، بما يعزّز معايير السلامة المهنية وتجربة المريض.

رسائل تنظيمية

وشدّد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر على استمرار الزيارات الإشرافية والمتابعة الميدانية لجميع المنشآت الصحية بالمحافظة، بما يضمن رفع كفاءة منظومة العلاج الطبيعي وتقديم خدمة تأهيلية آمنة ومتسقة مع المعايير.

خطوات تحسين مستهدفة

استكمال الصيانة الوقائية للأجهزة وفق جدول زمني ثابت وربطه بسجل أعطال مُحدَّث.

تحديث التدريب العملي للفريق على بروتوكولات الفئات العمرية الحساسة، خاصة الأطفال وكبار السن، مع مراجعة خطط العلاج الفردية.

قياس رضا المنتفعين دوريًا ودمج الملاحظات في خطط التحسين داخل القسم.

المرور ركّز على دقة التطبيق البروتوكولي، وجاهزية البنية التقنية، وانضباط بيئة العمل، بما ينعكس مباشرة على جودة خدمات التأهيل وسلامة المرضى بمستشفى سفاجا المركزي.