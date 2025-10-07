قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هولندا: مصر شريك استراتيجي وتعاوننا قائم على المصالح المتبادلة
وزير الخارجية: نرفض الإجراءات الإثيوبية الأحادية بشأن قضية المياه
أحمد عمر هاشم: رأيت النبي في المنام فاخترت التخصص في علم الحديث
الخارجية: الجهود المصرية لدعم الشعب الفلسطيني لم ولن تتوقف على الإطلاق
الخارجية: ندعو هولندا للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة
قرار عاجل من السعودية.. وقف دخول الأتوبيسات الأردنية خلال موسم الحج المقبل
وزير الخارجية: حريصون على التعاون مع هولندا في مجال إدارة الموارد المائية
بدر عبد العاطي: نتطلع لتعزيز الشراكة مع هولندا ومواجهة الهجرة غير الشرعية بمقاربة شاملة
إبراهيم فايق: نادي الزمالك الآن يواجه شبح الإفلاس
وصول جثمان الدكتور أحمد عمر هاشم إلى الجامع الأزهر.. وصلاة الجنازة عقب الظهر
"النصر كان نصرين".. فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو يتوج احتفالات مصر بذكرى أكتوبر
استقرار نسبي في أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«العلاج الطبيعي» تفتّش قسم سفاجا المركزي وتراجع الالتزام بالبروتوكولات وصيانة الأجهزة

وكيل وزارة الصحة البحر الاحمر
وكيل وزارة الصحة البحر الاحمر
ابراهيم جادالله

نفّذت إدارة العلاج الطبيعي بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر مرورًا ميدانيًا على قسم العلاج الطبيعي بمستشفى سفاجا المركزي، لمراجعة انتظام سير العمل وجودة الخدمات المقدمة للمرضى، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إسماعيل العربي، وتحت إشراف الدكتورة شيري روبيل، مدير الإدارة.

تفاصيل الزيارة

قادت الزيارة الدكتورة إيمان عوض، عضو فريق إدارة العلاج الطبيعي، وركّزت على التحقّق من تطبيق البروتوكولات العلاجية المعتمدة، ولا سيما بروتوكول الأطفال، لضمان دقّة الإجراءات وتحسين نتائج التأهيل.

شملت المتابعة مراجعة جاهزية الأجهزة وإجراءات الصيانة الدورية لضمان سلامة الاستخدام واستمرارية الخدمة دون أعطال مؤثرة على خطط العلاج.

تم التأكيد على الالتزام بالزي الرسمي وانضباط بيئة العمل داخل القسم، بما يعزّز معايير السلامة المهنية وتجربة المريض.

رسائل تنظيمية

وشدّد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر على استمرار الزيارات الإشرافية والمتابعة الميدانية لجميع المنشآت الصحية بالمحافظة، بما يضمن رفع كفاءة منظومة العلاج الطبيعي وتقديم خدمة تأهيلية آمنة ومتسقة مع المعايير.

خطوات تحسين مستهدفة

استكمال الصيانة الوقائية للأجهزة وفق جدول زمني ثابت وربطه بسجل أعطال مُحدَّث.

تحديث التدريب العملي للفريق على بروتوكولات الفئات العمرية الحساسة، خاصة الأطفال وكبار السن، مع مراجعة خطط العلاج الفردية.

قياس رضا المنتفعين دوريًا ودمج الملاحظات في خطط التحسين داخل القسم.

المرور ركّز على دقة التطبيق البروتوكولي، وجاهزية البنية التقنية، وانضباط بيئة العمل، بما ينعكس مباشرة على جودة خدمات التأهيل وسلامة المرضى بمستشفى سفاجا المركزي.

اخبار البحر الاحمر الغردقة مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر مدن البحر الاحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد العناني

دولتان فقط لم تمنحا صوتيهما لخالد العناني في انتخابات اليونسكو.. تعرف عليهما

إمام عاشور

إنزيمات الكبد ارتفعت بشكل مقلق.. تطورات حالة إمام عاشور

اسعار الذهب

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-10-2025.. الجرام يقفز 70 جنيها

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

زيزو

لجنة شئون اللاعبين تلزم الزمالك بسداد 40 مليون جنيه لصالح زيزو

سعر الذهب

قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. سعر عيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

احمد عمر هاشم

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم.. وتشييع الجنازة اليوم من الجامع الأزهر

ترشيحاتنا

صائد الدبابات

القومي للسينما يعرض أفلام "دراما النصر" و"صائد الدبابات" ويكرّم أبطال أكتوبر

مي عمر

مي عمر تلفت الأنظار في أحدث ظهور لها وتعلق: ليلة باريسية

رياض الخولي

تكريم رياض الخولي والإسباني رافايل بينيتو وإعلان أسماء الفائزين بالدورة الثامنة للقاهرة الدولي للمونودراما

بالصور

طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة

طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة.
طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة.
طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة.

نيللي كريم تخطف الأنظار في شوارع باريس.. شاهد

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

بالفرير الأبيض.. مي عمر تخطف الأنظار داخل سيارتها

بالفرير الابيض..مى عمر تخطف الانظار داخل سيارتها
بالفرير الابيض..مى عمر تخطف الانظار داخل سيارتها
بالفرير الابيض..مى عمر تخطف الانظار داخل سيارتها

هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

المزيد