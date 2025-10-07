رئيس المجموعة العربية بصندوق النقد: الاقتصاد المصري يتعافى.. والتضخم في مسار نزولي

أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي ورئيس المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد المصري تعرض إلى صدمات عنيفة بسبب جائحة كورونا لكنه استطاع أن يتجاوز الأزمة.



وقال محمد معيط في مداخلة هاتفية في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" تحويلات المصريين في الخارج المتزايدة تعكس حجم ثقة المصريين في الاقتصاد المصري في الأونة الاخيرة .



وأضاف محمد معيط :" التضخم في مسار نزولي وهناك ارتفاع في معدلات الاحتياطي النقدي الاجنبي وهناك انخفاض مستمر في أسعار الفائدة وهذه مؤشرات إيجابية ".

وتابع محمد معيط :" الاقتصاد المصري يتعافى من ازمات مر بها خلال الفترة من مارس 2022 وحتى مارس 2024 ".

وأكمل محمد معيط :" شعور المواطن بنتائج الإصلاح الاقتصادي قد يحتاج إلى عامين في المتوسط منذ بداية تنفيذ برنامج الإصلاح ".

