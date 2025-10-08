سم قاتل.. أطعمة تسبب تلف الدماغ وتضعف الذاكرة

أضرار الوجبات السريعة .. من أخطر ما يمكن أن تدخله لجسمك هي الوجبات السريعة والتيك اواي، واللحوم المصنعة والمقليات، حيث تمثل هذه الوجبات خطراً على صحة القلب والدماغ، وأثبتت الدراسات مؤخراً مدى تأثير الوجبات السريعة على تلف الدماغ وقد يصل الأمر إلى ضعف الذاكرة.

الوجبات السريعة تضعف وظائف الدماغ

كشفت دراسة حديثة أن تناول الوجبات السريعة لمدة 4 أيام فقط قد يضعف الذاكرة ووظائف الدماغ، وذلك لأن الأنظمة الغذائية الغنية بالسكر والملح والدهون غير الصحية قد تعطل التواصل بين خلايا الدماغ وتؤثر على التعلم والتذكر.

كما أوضحت الدراسة، التى نشرت في مجلة نيورون، أن اتباع نظام غذائي غني بأطعمة سريعة جاهزة مثل البيتزا والبرجر والبطاطس المقلية ورقائق البطاطس يعطل مركز الذاكرة في الدماغ.

وأكدت الدراسات العلمية أن النظام الغذائي الغني بالدهون المشبعة والسكريات المكررة يمكن أن يسرّع من تراجع الأداء العقلي، بل ويزيد خطر الإصابة بأمراض مثل الزهايمر والخرف المبكر .

المصدر موقع TIMES NOW .

اضرار الوجبات السريعة

أطعمة تسبب تلف الدماغ

1-السكريات المكررة، تؤدي إلى تقلبات حادة في مستوى السكر بالدم، مما يضعف القدرة على التركيز ويؤثر سلبًا على الذاكرة.

2- الدهون المتحولة، توجد في الأطعمة المقلية والوجبات السريعة، وتؤثر على تدفق الدم إلى الدماغ وتزيد الالتهابات العصبية.

3- المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، تحتوي على نسب عالية من السكر والكافيين، ما يرهق الجهاز العصبي ويقلل كفاءة الدماغ على المدى الطويل.

4- اللحوم المصنعة مثل السجق واللانشون والبسطرمة، وهي غنية بالمواد الحافظة التي قد تؤدي إلى تلف الخلايا العصبية.

أطعمة ضارة بالمخ

5- الكربوهيدرات البيضاء مثل الخبز الأبيض والمعجنات، إذ تسبب ارتفاعًا سريعًا في سكر الدم يعقبه هبوط مفاجئ يؤدي إلى التعب الذهني.

6- الملح الزائد، يرفع ضغط الدم، مما يقلل من تدفق الأكسجين إلى الدماغ ويؤثر على الذاكرة.

7- الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة مثل الزبدة والقشدة، حيث تضعف التواصل بين خلايا الدماغ بمرور الوقت.