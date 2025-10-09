شاهد| بينينفارينا توربيو 2026 الخارقة

كشفت شركة فيتوري عن طرازها الجديدة بالتعاون مع بينينفارينا عن بينينفارينا توربيو موديل 2026، وتنتمي توربيو لفئة السيارات السوبر كار، ويوجد بالسيارة نظام الذكاء الاصطناعي (AI) الذي شارك في تشكيل هذه التحفة الفنية.

بينينفارينا توربيو موديل 2026

سيارة بينينفارينا توربيو موديل 2026 تنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، بوجاتي ولامبورجيني وماكلارين، وتتميز بينينفارينا توربيو بعناصر تصميم خارقة اعتيادية لسيارات المحرك الوسطي.

محرك بينينفارينا توربيو موديل 2026

بينينفارينا توربيو موديل 2026

تستمد سيارة بينينفارينا توربيو موديل 2026 قوتها من محرك 12 سلندر سعة 6800 سي سي، وتم تصنيعه بواسطة شركة إيتالتيكنيكا (Italtecnica)، بجانب محرك كهربائي، مما يسمح له بضخ قوة مجمعة تصل إلى 1100 حصان، وتتسارع توربيو من 0 إلى 100 كيلومتر/ساعة في مدة 2.5 ثانية فقط.

مواصفات بينينفارينا توربيو موديل 2026

زودت سيارة بينينفارينا توربيو موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبكة صغيرة تشبه طرازات بوجاتي، وبها مآخذ هواء كبير موضوع أسفل المصابيح الأمامية مباشرة، وبها غطاء محرك مثير للإعجاب، وأربعة أنابيب عادم، ومصابيح خلفية فريدة لم يسبق لها مثيل في أي سيارة أخرى.

ويوجد بـ سيارة بينينفارينا توربيو موديل 2026، العديد من الأزرار والمفاتيح الدوارة، وبها شاشة عرض شبه رقمية للعدادات، وشاشة ترفيه عمودية، وإضاءة محيطة .

بينينفارينا توربيو موديل 2026

وجدير بالذكر ان شركة فيتوري أكدت أن سيارة توربيو ستكون سيارة حصرية للغاية، وسيتم إنتاج 50 نسخة فقط علي مستوي العالم.

سعر بينينفارينا توربيو موديل 2026

سيصل سعر سيارة بينينفارينا توربيو موديل 2026 في سوق السيارات السعودي إلي 8 ملايين ريال سعودي .

بينينفارينا توربيو موديل 2026

وتمثل بينينفارينا توربيو نقطة تحول مثيرة للجدل في عالم التصميم، حيث يثبت دخول الذكاء الاصطناعي في عملية التصميم أن التقنية يمكن أن تدعم الإبداع، لكن الحرفية الإيطالية لدار بينينفارينا تظل هي اللمسة الأخيرة التي تحول السيارة إلى أسطورة.