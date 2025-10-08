حسين خضير: كلمة الرئيس السيسي رسالة توازن بين البناء الداخلي والدور الإقليمي لمصر

قال النائب الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفال أكاديمية الشرطة عكست رؤية شاملة لدولة قوية تدير ملفاتها بثقة ووعي، مؤكداً أن الخطاب حمل رسائل واضحة تؤكد تلاحم القيادة والشعب، وتجسد في الوقت نفسه مكانة مصر القيادية في محيطها الإقليمي.

وأوضح خضير، أن الرئيس السيسي قدّم نموذجاً متفرداً في الجمع بين الحديث عن أمن الوطن الداخلي ومسؤولياته الخارجية، فإشارته إلى نعمة الاستقرار ووحدة الصف الوطني جاءت بمثابة تذكير بأهمية الوعي الشعبي في حماية الدولة، ودليل على أن مصر تجاوزت المراحل الصعبة بفضل إيمان مواطنيها واصطفاف مؤسساتها خلف القيادة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن حديث الرئيس السيسي حول القضية الفلسطينية جسّد عمق الدور المصري التاريخي في نصرة الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن دعوته للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة مصر بعد تحقيق التهدئة تحمل دلالات سياسية عميقة، تؤكد حرص القاهرة على الانفتاح والحوار، وسعيها الدائم إلى تحقيق السلام العادل في المنطقة من موقع القوة لا التبعية.

ولفت الدكتور حسين خضير، إلى أن الكلمة الرئاسية تضمنت رسائل اقتصادية وسياسية متوازنة، عكست ثقة القيادة في المسار التنموي الذي تسير فيه الدولة، رغم ما يشهده العالم من أزمات متلاحقة، مؤكداً أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز قدراتها الذاتية، والحفاظ على استقرارها الداخلي بالتوازي مع أداء دورها الإقليمي والدولي كركيزة للأمن والسلام.