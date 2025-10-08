صحفي يكشف الفئات التي لابد من تمثيلها داخل القوائم الانتخابية

قال الكاتب الصحفي محمود فهمي إن عمليات تشكيل القوائم الانتخابية يتطلب المزيد من الدراسة والوقت لطبيعة تشكيل هذه الانتخابات وضرورة تمثيل الفئات المميزة في الدستور مثل المرأة والشباب والأقباط والعمال والفلاحين وذوي الهمم.

فتح باب الترشيح

وأضاف «فهمي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» والمذاع عبر قناة «dmc» أن الساعات المقبلة ستشهد الإعلان عن تشكيل القوائم، ولكن على المستوى الفردي بدأت الأحزاب على مدار الأيام الماضية قبل عملية فتح باب الترشيح في تسليم مرشحيها خطابات الترشح.

شروط المرشح الحزبي

مؤكدا على أنه ضمن أحد شروط المرشح الحزبي لابد أن يحصل على خطاب من الحزب يفيد بموافقته على الترشح عن هذا الحزب لانتخابات مجلس النواب.