هل يعطل سموتريتش وبن غفير موافقة حكومة نتنياهو على اتفاق غزة ؟
يغفر الله لعباده يومي الإثنين والخميس إلا لواحد فقط.. فمن هو؟
رئيس الطائفة الإنجيلية يشيد بدور الدولة المصرية في نجاح مفاوضات وقف الحرب بغزة
بالمستندات| 12 مليون جنيه و21 ألف دولار وراتب شهري 55 ألف جنيه.. حصيلة دعم مصر لـ كيشو
سعر الذهب مساء اليوم 9-10-2025
مريض نفسي.. الداخلية تكشف حقيقة تعرض شخص لمحاولة قتل
كل واحد يدفع 2 جنيه.. إكرامي يقترح بالتبرع لنادي الزمالك
إحالة ناشر فيديو مُخِل على طريق المحور والمتهمين للمحاكمة
إصابة 15 شخصا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق العلاقى جنوب شرق أسوان
مصر أرست دعائم السلام.. مستقبل وطن يشيد بنجاح مفاوضات وقف حرب غزة
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نثمن دعوة الرئيس السيسي لترامب للقدوم إلى مصر لحضور توقيع اتفاق غزة
القبض على طالب اعتدى على مواطن بإشارات خادشة بالتجمع
نشرة المرأة والمنوعات | الإفراط في تناول البطاطس المقلية يزيد خطر الاكتئاب.. صبغ الشعر كاد أن يتلف كلية شابة صينية

آية التيجي

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

نشرة المرأة والمنوعات

البطاطستحذير: الإفراط في تناول البطاطس المقلية يزيد خطر الاكتئاب

محمود العسيلي وزوجتهبإطلالات أنيقة .. العسيلي ونوف القمصاني حديث السوشيال ميديا من روما

الابراجالأبراج في أسبوع: فرص جديدة للعذراء والسرطان.. وتحذير للأسد

أعراض ذكرها الدكتور بيرج لنقص فيتامين دأعراض غريبة بسبب نقص فيتامين د لم تسمع بها من قبل

صبغ الشعر المتكرر يتلف كلية شابة صينيةاحذروا.. صبغ الشعر المتكرر كاد أن يتلف كلية شابة صينية

عادات تدمر البصر تدريجياتحذيرات من أطباء العيون.. 4 عادات شائعة قد تدمر بصرك وتسبب العمى

مشروبات مشروبات يُنصح بتجنبها على معدة فارغة

أطعمة لا يجب تناولها على معدة فارغةأطعمة شائعة لا يجب تناولها على معدة فارغة.. أخطاء تضر بصحتك صباحا

أسعار الدواجن

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 ومواصفات الأسئلة .. توضيح عاجل الآن

القيادي خليل الحية

«السيادة المصرية خط أحمر».. ظهور الحية في شرم الشيخ يوجه رسالة حاسمة للعالم

لقطة من الحريق

10 سيارت إطفاء وخزانات استراتيجية.. القصة الكاملة لحريق عقار الحرفيين|صور

أفراح في غزة بعد إعلان اتفاق المرحلة الأولى

أفراح في غزة وتل أبيب بعد إعلان اتفاق المرحلة الأولى بين حماس وإسرائيل.. صور

حالة الطقس

بدء تغيرات الطقس.. الأمطار تقترب من العاصمة وتراجع في درجات الحرارة

هشام حنفي

هشام حنفي: ياس سوروب سيكون إضافة كبيرة للأهلي

ترامب ونتنياهو

ترامب: قلت لنتنياهو إسرائيل لا يمكنها أن تحارب العالم

خلف الزناتي نقيب المعلمين

نقيب المعلمين يشيد بدور مصر والرئيس السيسي في إنهاء الحرب فى غزة

أرشيفية

الأطباء تعلن مواعيد فتح لجان التصويت في انتخابات التجديد النصفي

اجتماع لجنة الاستفادة من العناصر الأرضية النادرة

لجنة الاستفادة من العناصر الأرضيّة النادرة تعقد أول اجتماعاتها برئاسة وزير الكهرباء لبحث التنسيق بين الجهات المعنية

الزعتر.. صيدلية طبيعية متعددة الفوائد لتعزيز المناعة وتحسين التنفس وصحة القلب

القلب الأبيض.. آخر صورة للكابتن حسن شحاتة في المستشفى

أطعمة شائعة لا يجب تناولها على معدة فارغة.. أخطاء تضر بصحتك صباحا

صحة الشرقية تقدم الخدمة لـ 83960 مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

