حوادث

غلق باب الترشح لـ انتخابات مجلس النواب.. الأربعاء

غلق باب الترشح لـ انتخابات مجلس النواب.. الأربعاء المقبل
غلق باب الترشح لـ انتخابات مجلس النواب.. الأربعاء المقبل
إسلام دياب

تغلق الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، باب الترشح لانتخابات مجلس النواب الأربعاء المقبل الموافق 15 أكتوبر 2025.

صرح القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب قد باشرت أعمالها بانتظام في ثالث أيام التلقي بكافة المقرات المحددة من قبل الهيئة بالمحاكم الابتدائية وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، وبلغ عدد من تقدموا بأوراق الترشح ( ١٠٥ ) علي النظام الفردي على مستوي الجمهورية، وبذلك يصل إجمالي من تقدموا بطلبات ترشح عدد ( ۱۸۳۸ ) على مدار الثلاثة أيام ولم يشهد اليوم الثالث أي ترشح على نظام القوائم.

وقد تابعت غرفة العمليات المركزية بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي سير العمل بلجان تلقي طلبات الترشح على مدار الساعة من خلال البث الحي والتواصل المباشر مع السادة القضاة رؤساء اللجان ولم ترصد أي معوقات طوال اليوم، وتم رفع جميع المستندات المقدمة من راغبي الترشح على البرنامج الإلكتروني الجديد الذي أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات لرقمنة المستندات وحفظها إلكترونياً.

الهيئة الوطنية للانتخابات غلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب الترشح لانتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب مجلس النواب

