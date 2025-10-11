قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أردوغان: يجب على إسرائيل وقف سياستها العدوانية في قطاع غزة
برلماني: رفع التصنيف الائتماني يعزز مناخ الاستثمار ويدعم خطط الدولة لتوفير فرص العمل
رئيس الوزراء يتفقد "ممشى أهل مصر" ببنها
رونالدو يدخل نادي المليارديرات.. من يتفوق عليه في عالم كرة القدم؟
عماد الدين حسين: بداية تنفيذ خطة ترامب ووقف إطلاق النار يمثلان حدثًا مهمًا يجب الاحتفاء به
رئيس قبرص يشيد بجهود الرئيس السيسي في تيسير التوصل لوقف حرب غزة
أزمة قلبية..وفاة الرائد محمد معوض أثناء أداء واجبه في الأقصر
سؤال غريب من سيدة لدار الإفتاء حول التجسس.. أمين الفتوى يرد
أفضل شهادة بنكية للاستثمار من البنك الأهلي بعد خفض الفائدة
"مهين للصحافة".. بابا الفاتيكان يدين نشر العناوين المضللة في وسائل الإعلام
الرئيس السيسي يدعو نظيره القبرصي للمشاركة في احتفالية إبرام وقف الحرب
رئيس الوزراء: الفتاة المصرية أثبتت قدرتها على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لجهودهم فى إقامة سواتر لمنع السيول.. محافظ مطروح يكرم المتميزين بمجلس المدينة

محافظ مطروح خلال التكريم
محافظ مطروح خلال التكريم
ايمن محمود

كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم "السبت"، عددا من النماذج لجهودها المخلصة وسرعة تنفيذ وإنهاء الأعمال لخدمة أهالي مطروح بحضور  ناصر النجار نائب رئيس مدينة مرسي مطروح.

وشمل التكريم كلا من: سلطان صالح بريك (سائق لودر) وسعيد مستور شامخ (مساعد سائق لودر)، وعبدالرحمن فوزي ناجي (سائق سيارة نقل )، وذلك لأعمالهم وجهودهم المبذولة في تطهير الوديان وإقامة السدود استعداداً لموسم الشتاء ومجابهة أخطار السيول من خلال عمل سواتر ترابية خاصة بطريق الوادى بالكيلو ٤ لحجز مياه سيول من وادي توويع عن المناطق السكنية وعمل احواض لتجميع المياه، مع استكمال الأعمال في عدد من الأودية  منها وادى ابو إسماعيل، بالإضافة إلى أعمال رفع المخلفات وتطهير المنطقة أمام السد.

كما قام مجلس مدينة مرسي مطروح بوضع حاوية لتجميع القمامة بالمنطقة مع متابعة رفع القمامة اول بأول لمنع اى مخلفات أو عوائق  وحفاظا على البيئة.

من ناحية اخرى تفقد المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، يرافقه فايز قاسم رئيس مدينة النجيلة والدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة والدكتورة دار السلام حسين مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي وعدد من وكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات بالمحافظة، القافلة الخدمية الشاملة  لأهالي قرية  الزغيرات   بمركز ومدينة النجيلة.

وتضم القافلة العديد من الخدمات والأنشطة المختلفة استمرار لتنظيم  القوافل لجميع قري المحافظة تباعاً.

وتفقد سكرتير عام المحافظ لأعمال عيادات  القافلة الطبيةالتى تضم عدد من التخصصات لتوقيع الكشف الطبي على الأهالي  بالإضافة لصيدلية صرف الادوية مجانا  للمواطنين 

كما تفقد السكرتير العام المساعد مدرسة التعليم الأساسي بالقرية والاطمئنان على انتظام العملية التعليمية ومتابعة المستوى التعليمي للتلاميذ مع تحفيز  على رفع مستواهم التعليمى وتذليل كافة العقبات.

وتفقد السكرتير العام المساعد سيارة الأحوال المدنية وأنشطة المجلس القومي للمرأة في عمل بطاقات الرقم  القومي لأبناء القرية لاستخراج  بطاقات  الرقم قومى  للأهالي.

كما قام فرع محو الأمية وتعليم الكبار بمطروح بعقد اختبارات فورية وتسليم شهادات خلال القافلة.

وقام السكرتير العام المساعد بتفقد اعمال قافلة الخدمات البيطرية المقدمة من خلال مديرية الطب البيطري بمطروح التى قامت يتجريع عدد  2000 رأس أغنام مجاناً في إطار الحفاظ على الثروة الحيوانية، وكذلك سيارة خدمات شركة مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات التي تقدمها للتيسير على المواطنين.

كما تفقد  الأنشطة التوعوية والدينية من خلال منطقة مطروح الأزهرية ومديرية الاوقاف، ووحدة السكان وكذلك  الأنشطة التثقيفية للنشئ من خلال سيارة مكتبة مصر العامة المتنقلة، ومديرية التربية والتعليم والمجلس القومى للسكان  ،بالإضافة إلى الأنشطة الرياضية لمديرية الشباب والرياضة مع توزيع شنط وأدوات مدرسية  وغيرها.

واستمرت أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الادمان وتقديم مزيد من التوعية للأهالي، وتفقد مكتبة البريد المصري والاطمئنان على تسهيل الخدمات البريدية للتيسير على المواطنين، 

وتم من خلال مديرية التضامن الاجتماعي  عمل كروت خدمات اجتماعية، وتقديم هدايا لمستفيدى تكافل وكرامة والأسر الأولي بالرعاية. 

ونظمت جمعية صناع الحياه معرض خيري  للملابس، بالاضافة الى تفقد السيارة المتنقلة لمديرية التموين بمطروح وتقديم  السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة تخفيفا من أعباء المواطنين.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح السيول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

كريم عبد العزيز وإياد نصار

إياد نصار وكريم عبد العزيز يحتفلان بزفاف ابنة الشهيد محمد مبروك| صور

سعر الذهب

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر.. بكام عيار 21 ؟

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 11-10-2025

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 11-10-2025.. بكام الفراخ انهاردة؟

ارني سلوت

سيف زاهر : جماهير ليفربول تنتقد سلوت بسبب حسام حسن

الأرز

تراجع أسعار الأرز في الأسواق.. والشعبة تكشف عن مفاجأة الفترة المقبلة

منتخب مصر

استعدادات منتخب مصر الثاني لودية البحرين.. ماذا يفعل حلمي طولان؟

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | علامات شائعة للعقم لدى النساء.. نظام غذائي لحماية الدماغ والوقاية من الزهايمر

العقم

5 علامات شائعة للعقم لدى النساء يجب أن تعرفيها

ماريا كورينا ماتشادو

جائزة نوبل للسلام 2025.. صور من مسيرة ماريا كورينا ماتشادو

بالصور

فى عيد ميلاده.. عمرو دياب قصة نجاح من الشرقية إلى العالمية

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

لوك كاجوال.. داليا البحيري تبهر متابعيها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

فيديو

إيناس الدغيدي

بعد تجاوزها الـ 70... إيناس الدغيدي تفاجئ الجمهور بحفل زفافها

طلاب ولعوا شارع كامل

طلاب ولعوا شارع كامل.. هزار قلب كارثة في التجمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

المزيد