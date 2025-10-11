لجهودهم فى إقامة سواتر لمنع السيول.. محافظ مطروح يكرم المتميزين بمجلس المدينة

كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم "السبت"، عددا من النماذج لجهودها المخلصة وسرعة تنفيذ وإنهاء الأعمال لخدمة أهالي مطروح بحضور ناصر النجار نائب رئيس مدينة مرسي مطروح.

وشمل التكريم كلا من: سلطان صالح بريك (سائق لودر) وسعيد مستور شامخ (مساعد سائق لودر)، وعبدالرحمن فوزي ناجي (سائق سيارة نقل )، وذلك لأعمالهم وجهودهم المبذولة في تطهير الوديان وإقامة السدود استعداداً لموسم الشتاء ومجابهة أخطار السيول من خلال عمل سواتر ترابية خاصة بطريق الوادى بالكيلو ٤ لحجز مياه سيول من وادي توويع عن المناطق السكنية وعمل احواض لتجميع المياه، مع استكمال الأعمال في عدد من الأودية منها وادى ابو إسماعيل، بالإضافة إلى أعمال رفع المخلفات وتطهير المنطقة أمام السد.

كما قام مجلس مدينة مرسي مطروح بوضع حاوية لتجميع القمامة بالمنطقة مع متابعة رفع القمامة اول بأول لمنع اى مخلفات أو عوائق وحفاظا على البيئة.

من ناحية اخرى تفقد المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، يرافقه فايز قاسم رئيس مدينة النجيلة والدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة والدكتورة دار السلام حسين مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي وعدد من وكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات بالمحافظة، القافلة الخدمية الشاملة لأهالي قرية الزغيرات بمركز ومدينة النجيلة.

وتضم القافلة العديد من الخدمات والأنشطة المختلفة استمرار لتنظيم القوافل لجميع قري المحافظة تباعاً.

وتفقد سكرتير عام المحافظ لأعمال عيادات القافلة الطبيةالتى تضم عدد من التخصصات لتوقيع الكشف الطبي على الأهالي بالإضافة لصيدلية صرف الادوية مجانا للمواطنين

كما تفقد السكرتير العام المساعد مدرسة التعليم الأساسي بالقرية والاطمئنان على انتظام العملية التعليمية ومتابعة المستوى التعليمي للتلاميذ مع تحفيز على رفع مستواهم التعليمى وتذليل كافة العقبات.

وتفقد السكرتير العام المساعد سيارة الأحوال المدنية وأنشطة المجلس القومي للمرأة في عمل بطاقات الرقم القومي لأبناء القرية لاستخراج بطاقات الرقم قومى للأهالي.

كما قام فرع محو الأمية وتعليم الكبار بمطروح بعقد اختبارات فورية وتسليم شهادات خلال القافلة.

وقام السكرتير العام المساعد بتفقد اعمال قافلة الخدمات البيطرية المقدمة من خلال مديرية الطب البيطري بمطروح التى قامت يتجريع عدد 2000 رأس أغنام مجاناً في إطار الحفاظ على الثروة الحيوانية، وكذلك سيارة خدمات شركة مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات التي تقدمها للتيسير على المواطنين.

كما تفقد الأنشطة التوعوية والدينية من خلال منطقة مطروح الأزهرية ومديرية الاوقاف، ووحدة السكان وكذلك الأنشطة التثقيفية للنشئ من خلال سيارة مكتبة مصر العامة المتنقلة، ومديرية التربية والتعليم والمجلس القومى للسكان ،بالإضافة إلى الأنشطة الرياضية لمديرية الشباب والرياضة مع توزيع شنط وأدوات مدرسية وغيرها.

واستمرت أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الادمان وتقديم مزيد من التوعية للأهالي، وتفقد مكتبة البريد المصري والاطمئنان على تسهيل الخدمات البريدية للتيسير على المواطنين،

وتم من خلال مديرية التضامن الاجتماعي عمل كروت خدمات اجتماعية، وتقديم هدايا لمستفيدى تكافل وكرامة والأسر الأولي بالرعاية.

ونظمت جمعية صناع الحياه معرض خيري للملابس، بالاضافة الى تفقد السيارة المتنقلة لمديرية التموين بمطروح وتقديم السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة تخفيفا من أعباء المواطنين.