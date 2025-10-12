لوك ناعم.. سمر يسري تبهر متابعيها

شاركت الإعلامية سمر يسري، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة.

وأطلت سمر يسري، مرتديه فستان طويل ولافت باللون الاسود، وجاء الفستان بفتحه من الساق ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت سمر يسري ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة لتتناسب مع ظهورها.

أما من الناحية الجمالية تعتمد سمر يسري ، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الاحمر الناعم ليبرز جمال أنوثتها

ونعرض لكم صور الإعلامية سمر يسري