قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر فى حادث تصادم بطريق «قفط - القصير» بقنا
آخر موعد لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء 2025
حسين الشحات يطلب تمديد عقده مع الأهلي لـ3 مواسم مع بند إعارة للخليج
محمد صلاح في معبد البريميرليج .. تعرّف على العشرة الأوائل في قائمة الأساطير
أذكار قبل النوم من السنة النبوية.. راحة وانشراح للصدر وطمأنينة
والد أشرف داري: لا صحة لرحيل نجلي عن الأهلي في يناير
الكشف عن البنود السرية في اتفاق وقف الحرب على غزة
بـ5 آلاف جنيه.. شروط الحصول على ترخيص وحدات الطعام المتنقلة في القانون
البرتغال تهزم أيرلندا بهدف في تصفيات كأس العالم
إسبانيا تفوز على جورجيا بثنائية في تصفيات كأس العالم
عقب اتفاق شرم الشيخ.. المساعدات المصرية ترافق عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة
أحمد عبد المنعم زوج إيناس الدغيدي : عندي 3 أبناء واخترت تاريخ الفرح مع ميلاد أول حفيدة لي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسى: أعلام مصر مرفوعة في كل مكان بغزة.. وحماس تكشف مصير البرغوثي وسعدات

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمد البدوي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:
مش أخوكي.. إيناس الدغيدي تكشف عن موقف مثير قبل زواجها
كشفت المخرجة إيناس الدغيدي عن واقعة غريبة حدثت قبل زواجها من رجل الأعمال أحمد سوكارنو، قائلة: “في البداية قابلت أحد الأشخاص الذين يقرؤون الفنجان، وقال لي: من هو أحمد؟ فقلت له: ما عنديش حد أعرفه اسمه أحمد، لي فقط شقيق اسمه أحمد”.

خبير اقتصادي يوضح: لماذا لا تنخفض الأسعار بعد نزول الدولار؟
قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن هناك ظاهرة تسمى "جمود الأسعار تجاه الانخفاض" وهي ارتفاع الأسعار بسرعة جدا عند زيادة التكلفة والطلب ولا تنخفض بنفس السهولة عند تغيير سعر الصرف.

وزير الزراعة: الدولة نجحت في تحقيق نحو 60% من الاكتفاء الذاتي من القمح
أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر تستهلك ما بين 18 إلى 18.5 مليون طن من القمح سنويًا، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت في تحقيق نحو 60% من الاكتفاء الذاتي من القمح، وتستهدف الوصول إلى 65% خلال العام القادم بفضل خطط التوسع في الزراعة والميكنة.

حماس تكشف مصير البرغوثي وسعدات وهل جرى التفاوض على جثـ.ـمان السنوار؟
أجاب حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس دائرة العلاقات الوطنية، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: هل تمسكت حماس بتسليم جثتي الشهيدين السنوار ويحيى السنوار؟ قائلاً: بالنسبة لنا كل الشهداء من الرجال والنساء والأطفال والشباب لهم نفس القدر؛ وكل قطرة دم سالت من الشعب الفلسطيني محل اعتزاز وتقدير وتضامن.

خبير استراتيجي: اتفاق شرم الشيخ في مرحلته الأولى
قال الدكتور محمد مجاهد الزيات، عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن اتفاق شرم الشيخ ما زال في مرحلته الأولى، التي تشمل تسليم الأسرى والمحتجزين والجثامين، ودخول الشاحنات الإغاثية، وإعادة انتشار الجيش الإسرائيلي.

نشأت الديهي: العالم كله الآن لا يرى ولا يسمع إلا صوت مصر.. فيديو
قال الإعلامي نشأت الديهي، إننا آمنا بدورنا وإمكانياتنا وواجهنا كل المخططات وأجهضنا كل المؤامرات، وكانوا لنا بالمرصاد بحملات ممنهجة وممولة لتشويه الدولة المصرية ورئيسها وإعلامها ومؤسساتها.

ادفن نفسك يا محمد يا ناصر.. أحمد موسى يهاجم عناصر إخوانية تشوه دور مصر تجاه فلسطين
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية يقومون بتشويه دور مصر  تجاه فلسطين وقطاع غزة ويهاجمونها.

أحمد موسى: أنظار العالم تتجه إلى قمة السلام في شرم الشيخ
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن  كل أنظار العالم تتجه إلى قمة السلام التي سوف تعقد يوم الإثنين المقبل في شرم الشيخ  لتوقيع اتفاق غزة .

رفع التصنيف الائتماني.. مستشار البنك الدولي: السياسة النقدية في مصر بدأت تؤتي ثمارها
علق الدكتور محمود عنبر، مستشار البنك الدولي، على رفع وكالة ستاندرد آند بورز لتصنيف مصر طويل الأجل الائتماني إلى B، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأيضا تصنيف وكالة فيتش عند التصنيف ذاته.

لم ولن نتخلى عن فلسطين.. أحمد موسى: أعلام مصر مرفوعة في كل مكان بغزة
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن  أعلام مصر مرفوعة في كل مكان في قطاع غزة، ومصر لها دور وجودي وتاريخي تجاه فلسطين .

إيناس الدغيدي سعر الصرف وزير الزراعة البرغوثي السنوار شرم الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر.. وعيار 21 الآن مفاجأة

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وطريقة استخراجها من المنزل

رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وطريقة استخراجها من المنزل

سعر الدولار

58 قرشًا نزولاً.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم بعد التراجع الأخير

شهر رمضان المبارك 2026

أول أيام رمضان 2026 .. فلكيا البحوث تعلن الموعد باليوم والشهر

بايدن

بايدن يبدأ العلاج الإشعاعي لسرطان البروستاتا

غرة شهر رمضان

موعد غرة شهر رمضان 2026 وعدد أيام الصيام طبقا للحسابات الفلكية

ييس توروب

مفاجأة لنجم الاهلي بعد التعاقد مع ييس توروب

ترشيحاتنا

احتفال حقوق عين شمس باليوبيل الماسي

رئيس قضايا الدولة ومستشاروها يحضرون احتفال حقوق عين شمس باليوبيل الماسي

محكمة

حبس شخص وسيدة لاتهامهما بسرقة مبرد مياه

رشوة

حبس مدير التنظيم بحي الموسكي بتهمة تقاضي رشوة

بالصور

هرمون التوتر.. اكتشف طرق طبيعية لعلاج ارتفاع الكورتيزول

الكورتيزول
الكورتيزول
الكورتيزول

مسلسل لينك يتصدر الترند بعد عرض أولى حلقاته

مسلسل لينك
مسلسل لينك
مسلسل لينك

أسطورة هوليوود..وفاة الممثلة ديان كيتون عن 79 عاماً

ديان كيتون
ديان كيتون
ديان كيتون

طريقة عمل الإنجليز كيك.. سر الطعم الأصلي والهشاشة المثالية

طريقة عمل الإنجليش كيك بوصفة الشيف محمد حامد
طريقة عمل الإنجليش كيك بوصفة الشيف محمد حامد
طريقة عمل الإنجليش كيك بوصفة الشيف محمد حامد

فيديو

نجاة حفيدة إبراهيم سردينة

انكتبلها عمر جديد.. نجاة حفيدة أبو زهرة من حادث مميت بإيطاليا

حملات التشويه الإخوانية ضد مصر

فيديو للتاريخ.. الديهي يفضح حملات التشويه الإخوانية ضد مصر

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك .. سائحة أجنبية تحتفل بزفافها وسط الباعة

يوسف شلش

حقه لازم يرجع.. القصة الكاملة لمقتل التيك توكر يوسف شلش في مشاجرة المطرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

المزيد