أخبار التوك شو| أحمد موسى: أعلام مصر مرفوعة في كل مكان بغزة.. وحماس تكشف مصير البرغوثي وسعدات

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

مش أخوكي.. إيناس الدغيدي تكشف عن موقف مثير قبل زواجها

كشفت المخرجة إيناس الدغيدي عن واقعة غريبة حدثت قبل زواجها من رجل الأعمال أحمد سوكارنو، قائلة: “في البداية قابلت أحد الأشخاص الذين يقرؤون الفنجان، وقال لي: من هو أحمد؟ فقلت له: ما عنديش حد أعرفه اسمه أحمد، لي فقط شقيق اسمه أحمد”.

خبير اقتصادي يوضح: لماذا لا تنخفض الأسعار بعد نزول الدولار؟

قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن هناك ظاهرة تسمى "جمود الأسعار تجاه الانخفاض" وهي ارتفاع الأسعار بسرعة جدا عند زيادة التكلفة والطلب ولا تنخفض بنفس السهولة عند تغيير سعر الصرف.

وزير الزراعة: الدولة نجحت في تحقيق نحو 60% من الاكتفاء الذاتي من القمح

أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر تستهلك ما بين 18 إلى 18.5 مليون طن من القمح سنويًا، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت في تحقيق نحو 60% من الاكتفاء الذاتي من القمح، وتستهدف الوصول إلى 65% خلال العام القادم بفضل خطط التوسع في الزراعة والميكنة.

حماس تكشف مصير البرغوثي وسعدات وهل جرى التفاوض على جثـ.ـمان السنوار؟

أجاب حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس دائرة العلاقات الوطنية، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: هل تمسكت حماس بتسليم جثتي الشهيدين السنوار ويحيى السنوار؟ قائلاً: بالنسبة لنا كل الشهداء من الرجال والنساء والأطفال والشباب لهم نفس القدر؛ وكل قطرة دم سالت من الشعب الفلسطيني محل اعتزاز وتقدير وتضامن.

خبير استراتيجي: اتفاق شرم الشيخ في مرحلته الأولى

قال الدكتور محمد مجاهد الزيات، عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن اتفاق شرم الشيخ ما زال في مرحلته الأولى، التي تشمل تسليم الأسرى والمحتجزين والجثامين، ودخول الشاحنات الإغاثية، وإعادة انتشار الجيش الإسرائيلي.

نشأت الديهي: العالم كله الآن لا يرى ولا يسمع إلا صوت مصر.. فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي، إننا آمنا بدورنا وإمكانياتنا وواجهنا كل المخططات وأجهضنا كل المؤامرات، وكانوا لنا بالمرصاد بحملات ممنهجة وممولة لتشويه الدولة المصرية ورئيسها وإعلامها ومؤسساتها.

ادفن نفسك يا محمد يا ناصر.. أحمد موسى يهاجم عناصر إخوانية تشوه دور مصر تجاه فلسطين

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية يقومون بتشويه دور مصر تجاه فلسطين وقطاع غزة ويهاجمونها.

أحمد موسى: أنظار العالم تتجه إلى قمة السلام في شرم الشيخ

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن كل أنظار العالم تتجه إلى قمة السلام التي سوف تعقد يوم الإثنين المقبل في شرم الشيخ لتوقيع اتفاق غزة .

رفع التصنيف الائتماني.. مستشار البنك الدولي: السياسة النقدية في مصر بدأت تؤتي ثمارها

علق الدكتور محمود عنبر، مستشار البنك الدولي، على رفع وكالة ستاندرد آند بورز لتصنيف مصر طويل الأجل الائتماني إلى B، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأيضا تصنيف وكالة فيتش عند التصنيف ذاته.

لم ولن نتخلى عن فلسطين.. أحمد موسى: أعلام مصر مرفوعة في كل مكان بغزة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن أعلام مصر مرفوعة في كل مكان في قطاع غزة، ومصر لها دور وجودي وتاريخي تجاه فلسطين .