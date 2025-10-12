تأجيل ظهور توروب في تدريبات الأهلي بسبب جهازه المعاون

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موعد بداية عمل المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، ياس توروب، وقيادته أول تدريب للفريق، بعد إعلان التعاقد معه رسميًا منذ أيام.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير"، إن توروب لم يبدأ مهمته بشكل رسمي حتى الآن، موضحًا أن السبب يعود إلى عدم وصول الطاقم المعاون بالكامل إلى القاهرة، حيث إن بعضهم لا يزال بصدد فسخ عقوده مع الأندية السابقة.

وأضاف: "المدرب ينتظر اكتمال الجهاز الفني بالكامل، كما يُفضل بدء عمله في وجود اللاعبين الدوليين بعد عودتهم من معسكر المنتخب، حتى يبدأ في أجواء طبيعية ومتوازنة".

وتابع شوبير: "خلال الفترة الحالية، التدريبات تُقام تحت قيادة عادل مصطفى، لكن من المنتظر أن يقود توروب تدريب يوم الاثنين المقبل، حتى إذا لم يكتمل طاقمه الفني بعد".

واختتم: "توروب بدأ بالفعل في التعرف على الأوضاع داخل النادي، ويتابع كل التفاصيل منذ وصوله، تمهيدًا لبدء مهمته بشكل فعلي".