يوم المخاطر.. "إبادة غزة" ترفع الطوارئ في إيطاليا قبل مواجهة إسرائيل

تستعد السلطات الإيطالية لـ"يوم محفوف بالمخاطر"، بحسب ما أعلن وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي، الذي قال إن "جميع المباريات تنطوي على مخاطر، لكن المخاطر لا تعني إثارة الهلع، بل توخي أقصى درجات الحذر".

ومن المتوقع نشر نحو ألف شرطي، بما في ذلك في شوارع أوديني التي اختيرت لبعدها عن المراكز الحضرية الإيطالية الرئيسة حيث تظاهر مئات الآلاف في أوائل أكتوبر وهم يهتفون "أوقفوا الإبادة الجماعية"، وكان عمدتها يأمل حتى الأسبوع الماضي في نقل مكان المباراة.

ومن المتوقع مشاركة قرابة 10 آلاف متظاهر في مسيرة تحت حراسة مشددة تبدأ في الساعة 5:30 مساء، قبل صافرة بداية المباراة.

وكانت المنتخب الإيطالي حقق انتصارا ضد إسرائيل بنتيحة 4-5 في مباراة حماسية في سبتمبر في ديبريتشن المجرية ضمن الجولة السادسة من التصفيات، بينما في مباراة اليوم يفتقد منتخب "الأتزوري" مهاجمه المتألق مويس كين الذي أعلن غيابه رسميا ظهر الاثنين بسبب تعرضه لإصابة في كاحله ضد إستونيا.

وقد تحتاج إيطاليا إلى ملحق أوروبي للتأهل إلى مونديل 2026 ولكن شرط أن يعزز مركزه الثاني في المجموعة التاسعة بفوز على إسرائيل، مساء الثلاثاء، وسط توتر شديد بسبب السياق الجيوسياسي.

ويعيش منتخب الـ"أتزوري" هاجس عدم التأهل إلى مونديال 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بعدما غاب عن النسختين الاخيرتين في روسيا 2018 وقطر 2022 عقب فشله في اجتياز عقبة الملحق في المرتين.