ترامب للرئيس التركي: علاقتي معه جيدة رجاء أن تبلغ تحياتي لزوجتك.. فيديو

قدم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الشكر الجزيل للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال كلمته في قمة السلام بشرم الشيخ لتوقيع اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة.

وقال الرئيس الأمريكي خلال كلمته بقمة السلام: (خالص شكري للرئيس التركي، أردوغان، فهو دائما ما يستجيب لطباتي، علاقتي معه جيدة وأشكره جزيلا، رجاء أن تبلغ تحياتي لزوجتك).

واختتم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كلمته في قمة شرم الشيخ للسلام، بقوله: “بارك الله فيكم جميعا، بارك الله في الشرق الأوسط، بارك الله في بلدانكم”.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن اتفاق شرم الشيخ لإنهاء الحرب في قطاع غزة يُعد اتفاقًا تاريخيًا يفتح صفحة جديدة للسلام في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن ما تم التوصل إليه خلال القمة؛ يمثل نقطة تحول نحو إنهاء الصراع وبدء مرحلة إعادة الإعمار والبناء.

وقال ترامب، خلال كلمته في ختام قمة السلام المنعقدة في مدينة شرم الشيخ، إننا اليوم نُعلن أخيرًا أننا حققنا السلام في الشرق الأوسط بعد سنوات من الحروب والمعاناة"، مؤكدًا أن هذا الاتفاق يُعد إنجازًا دبلوماسيًا غير مسبوق تم بفضل التعاون بين الولايات المتحدة ومصر وعدد من الدول الإقليمية.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "بدأنا اليوم مرحلة جديدة من إعادة البناء وتحقيق انفراجة حقيقية في الشرق الأوسط، وسنواصل العمل مع شركائنا لضمان استدامة هذا السلام ودعم الشعوب في تحقيق مستقبل أفضل".