قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير استراتيجي: نجاح قمة شرم الشيخ دفعة قوية وخطة إعمار غزة ستسير وفق المشروع المصري
أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية: نتنياهو لم ينجح في فك عزلته الدولية
الكشف عن بي واي دي BYD ليوبارد 5 موديل 2025.. صور
20 مليون إسترليني لغزة وإشادة بالرئيس السيسي.. بيان مهم للسفارة البريطانية بالقاهرة
الجبلي: الزراعة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة بدعم من الرئيس السيسي
إنجاز تاريخي يحدث لأول مرة.. منتخب الرأس الأخضر يتأهل لنهائيات كأس العالم
البابا تواضروس عن قمة شرم الشيخ: سلام الله الأبدي يعم منطقتنا والعالم
الأهلي يثمن جهود السيسي بـ قمة شرم الشيخ: عاشت مصر سندا لـ أشقائها
تكنولوجيا حديثة وتدريب متطور.. سر تفوق مصر في خفض معدلات الجريمة بعد إشادة الرئيس ترامب
حكم ارتداء الأساور للرجال.. أمين الإفتاء: تركه أولى لعدم التشبه بالنساء
شيفروليه أوبترا 2022 كاملة أوتوماتيك بهذا السعر.. سوق المستعمل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ترامب للرئيس التركي: علاقتي معه جيدة رجاء أن تبلغ تحياتي لزوجتك.. فيديو

أردوغان
أردوغان
محمد شحتة

قدم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الشكر الجزيل للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال كلمته في قمة السلام بشرم الشيخ لتوقيع اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة.

وقال الرئيس الأمريكي خلال كلمته بقمة السلام: (خالص شكري للرئيس التركي، أردوغان، فهو دائما ما يستجيب لطباتي، علاقتي معه جيدة وأشكره جزيلا، رجاء أن تبلغ تحياتي لزوجتك).

واختتم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كلمته في قمة شرم الشيخ للسلام، بقوله: “بارك الله فيكم جميعا، بارك الله في الشرق الأوسط، بارك الله في بلدانكم”.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن اتفاق شرم الشيخ لإنهاء الحرب في قطاع غزة يُعد اتفاقًا تاريخيًا يفتح صفحة جديدة للسلام في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن ما تم التوصل إليه خلال القمة؛ يمثل نقطة تحول نحو إنهاء الصراع وبدء مرحلة إعادة الإعمار والبناء.

وقال ترامب، خلال كلمته في ختام قمة السلام المنعقدة في مدينة شرم الشيخ، إننا اليوم نُعلن أخيرًا أننا حققنا السلام في الشرق الأوسط بعد سنوات من الحروب والمعاناة"، مؤكدًا أن هذا الاتفاق يُعد إنجازًا دبلوماسيًا غير مسبوق تم بفضل التعاون بين الولايات المتحدة ومصر وعدد من الدول الإقليمية.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "بدأنا اليوم مرحلة جديدة من إعادة البناء وتحقيق انفراجة حقيقية في الشرق الأوسط، وسنواصل العمل مع شركائنا لضمان استدامة هذا السلام ودعم الشعوب في تحقيق مستقبل أفضل".

ترامب أردوغان قمة السلام شرم الشيخ غزة وقف إطلاق النار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

دونالد ترامب

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

ترامب

عمرو أديب: ترامب اختتم خطابه بالكنيست بجملة شعبان عبدالرحيم دون الحديث عن المستقبل

ترامب

ترامب يشتري "خبز التشالا" الإسرائيلي من متجر شهير في بني براك

احمد موسى

اقتحام استوديو أحمد موسى في شرم الشيخ من أجل صورة.. ماذا حدث؟

شيماء سيف

شيماء سيف تفاجئ جمهورها بالنقاب

الإعلامي أحمد موسي

أحمد موسى: إيران اعتذرت عن حضور قمة شرم الشيخ

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

أحمد موسي: كلمة النائب محمد أبو العينين تحمل دعمًا كبيرًا للرئيس السيسي

توني بلير

وزير شؤون المفاوضات الفلسطيني الأسبق: توني بلير ليس جزء من لجنة السلام بغزة

قمة السلام

طارق فهمي: مؤسسات دولية كبرى تشارك بمؤتمر دعم إعادة إعمار غزة نوفمبر المقبل

بالصور

بالرغم من انتعاش الـ"زيرو".. أسباب انخفاض مبيعات وركود سوق السيارات المستعملة

سيارات مستعملة
سيارات مستعملة
سيارات مستعملة

أرخص 5 سيارات هاتشباك " زيرو " في مصر

أرخص 5 سيارات هاتشباك
أرخص 5 سيارات هاتشباك
أرخص 5 سيارات هاتشباك

تويوتا تشوق لـ"سنشري" أفخم كوبيه في تاريخها

سنشري
سنشري
سنشري

بعد ظهورها بقمة شرم الشيخ.. معلومات هامة عن ‏"الوحش"‏ سيارة الرئيس الأمريكي ترامب

سيارة الوحش
سيارة الوحش
سيارة الوحش

فيديو

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. السلام في الشرق الأوسط يبدأ من مصر

المزيد