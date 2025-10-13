السفير الأردني لدى مصر عن وقف الحرب: الجدية العربية أعادت الأمور إلى نصابها

أشاد سفير المملكة الأردنية الهاشمية في مصر السفير أمجد العضايلة، بالدور المصري في وقف الحرب على قطاع غزة، مؤكدًا، أنّ الجدية العربية التي أبدتها مصر والأردن أعادت الأمور إلى نصابها كما كانت سابقا من حيث الدعوة إلى تحقيق سلام عادل وشامل.

وأضاف في حواره مع الإعلامية أمل الحناوي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ضمانات وقف إطلاق النار هي ضمانات أمريكية شفهية، ولكن الضمان الحقيقي هو أن الشعوب العربية والفلسطيني والإسرائيلي ملوا من عدم الاستقرار والحروب.

وتابع، أن الضامن الحقيقي لا بد أن يكون هو المبدأ الذي يتمسك به الشعب العربي والشعب الفلسطيني بضرورة قيام دولة فلسطينية وإنهاء هذه الحرب والمعاناة التي يواجهها الشعب الفلسطيني.

وأوضح: "الضامنون اليوم القادة العرب والأجانب الموجودون في قمة شرم الشيخ للسلام، ورأينا زخما يأتي من دول أوروبية، بشكل خاص من فرنسا، واليوم جرى عقد اجتماع بين الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي بحضور ملك الأردن وعدد من الزعماء".

وأردف سفير المملكة الأردنية الهاشمية في مصر السفير أمجد العضايلة: "لن نتوقف عند هذه القمة، بل لا بد أن يتبعها عدد من الاجتماعات لتكريس نهج السلام والاستقرار".