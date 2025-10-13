قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإمارات تبحث مع تركيا والعراق أهمية قمة شرم الشيخ للسلام في دفع الجهود الدولية لتعزيز الاستقرار في المنطقة
خبير استراتيجي: نجاح قمة شرم الشيخ دفعة قوية وخطة إعمار غزة ستسير وفق المشروع المصري
أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية: نتنياهو لم ينجح في فك عزلته الدولية
الكشف عن بي واي دي BYD ليوبارد 5 موديل 2025.. صور
20 مليون إسترليني لغزة وإشادة بالرئيس السيسي.. بيان مهم للسفارة البريطانية بالقاهرة
الجبلي: الزراعة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة بدعم من الرئيس السيسي
إنجاز تاريخي يحدث لأول مرة.. منتخب الرأس الأخضر يتأهل لنهائيات كأس العالم
البابا تواضروس عن قمة شرم الشيخ: سلام الله الأبدي يعم منطقتنا والعالم
الأهلي يثمن جهود السيسي بـ قمة شرم الشيخ: عاشت مصر سندا لـ أشقائها
تكنولوجيا حديثة وتدريب متطور.. سر تفوق مصر في خفض معدلات الجريمة بعد إشادة الرئيس ترامب
حكم ارتداء الأساور للرجال.. أمين الإفتاء: تركه أولى لعدم التشبه بالنساء
توك شو

السفير الأردني لدى مصر عن وقف الحرب: الجدية العربية أعادت الأمور إلى نصابها

سفير المملكة الأردنية الهاشمية في مصر
سفير المملكة الأردنية الهاشمية في مصر
عادل نصار

أشاد سفير المملكة الأردنية الهاشمية في مصر السفير أمجد العضايلة، بالدور المصري في وقف الحرب على قطاع غزة، مؤكدًا، أنّ الجدية العربية التي أبدتها مصر والأردن أعادت الأمور إلى نصابها كما كانت سابقا من حيث الدعوة إلى تحقيق سلام عادل وشامل.

وأضاف في حواره مع الإعلامية أمل الحناوي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ضمانات وقف إطلاق النار هي ضمانات أمريكية شفهية، ولكن الضمان الحقيقي هو أن الشعوب العربية والفلسطيني والإسرائيلي ملوا من عدم الاستقرار والحروب.

وتابع، أن الضامن الحقيقي لا بد أن يكون هو المبدأ الذي يتمسك به الشعب العربي والشعب الفلسطيني بضرورة قيام دولة فلسطينية وإنهاء هذه الحرب والمعاناة التي يواجهها الشعب الفلسطيني.

وأوضح: "الضامنون اليوم القادة العرب والأجانب الموجودون في قمة شرم الشيخ للسلام، ورأينا زخما يأتي من دول أوروبية، بشكل خاص من فرنسا، واليوم جرى عقد اجتماع بين الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي بحضور ملك الأردن وعدد من الزعماء".

وأردف سفير المملكة الأردنية الهاشمية في مصر السفير أمجد العضايلة: "لن نتوقف عند هذه القمة، بل لا بد أن يتبعها عدد من الاجتماعات لتكريس نهج السلام والاستقرار".

غزة وقف الحرب قطاع غزة

بالصور

