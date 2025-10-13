قيادي بالجبهة الوطنية: مصر أعادت الحياة للقضية الفلسطينية بعد قمة السلام في شرم الشيخ

أكد عمرو غلاب، أمين مساعد حزب الجبهة الوطنية بمحافظة المنيا، أن مصر قالت كلمتها أمام العالم، بأنها راعية السلام والمدافع الأول عن القضية الفلسطينية.

وأشار غلاب إلى أن حضور زعماء العالم إلى مدينة السلام شرم الشيخ، يدعو للفخر، ويعزز علاقات مصر العالمية وريادتها في المنطقة.

وأكد غلاب، أن الرئيس السيسي بقيادته الحكيمة نجح في إعادة إحياء القضية الفلسطينية من جديد، بعدما تصدت بكل حسم لمخطط تهجير أهالي قطاع غزة.

وأوضح القيادي بالجبهة الوطنية، أن الانتصار الحقيقي هو عودة أهالي قطاع غزة لمنازلهم، وكذلك الإفراج عن المعتقلين، لتبدأ بعدها المرحلة الأهم وهي إعادة إعمار قطاع غزة.