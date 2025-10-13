قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يغازل جورجينا ميلوني ويخشى نهاية مسيرته السياسية.. ماذا قال لها؟
ماذا ستفعل حماس بعد وقف الحرب؟.. عبد المنعم سعيد يجيب
أخبار التوك شو| الديهي يكشف تفاصيل مصافحته لترامب.. واقتحام استوديو أحمد موسى
هل الحزن علامة ضعف؟.. أمين الإفتاء: وسيلة للقرب من الله في حالة واحدة
5 سيارات موديل 2026 في السوق المصري.. الأولى بأرخص سعر
7.8 تريليون جنيه إجمالي تداولات البورصة خلال الـ 6 أشهر الأولى من 2025
الإمارات تبحث مع تركيا والعراق أهمية قمة شرم الشيخ للسلام في دفع الجهود الدولية لتعزيز الاستقرار في المنطقة
خبير استراتيجي: نجاح قمة شرم الشيخ دفعة قوية وخطة إعمار غزة ستسير وفق المشروع المصري
أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية: نتنياهو لم ينجح في فك عزلته الدولية
الكشف عن بي واي دي BYD ليوبارد 5 موديل 2025.. صور
20 مليون إسترليني لغزة وإشادة بالرئيس السيسي.. بيان مهم للسفارة البريطانية بالقاهرة
الجبلي: الزراعة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة بدعم من الرئيس السيسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: قمة شرم الشيخ تجسد الدور القيادي للرئيس السيسي في ترسيخ السلام بالمنطقة

حسانين توفيق
حسانين توفيق
محمد الشعراوي

أكد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، أن قمة السلام التي استضافتها مدينة شرم الشيخ جاءت في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات كبيرة، مشيرًا إلى أن انعقادها برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد الدور المحوري لمصر بقيادته في دعم الاستقرار وترسيخ السلام في المنطقة.

وأوضح أن حضور زعماء العالم إلى مدينة شرم الشيخ والمشاركة في قمة وقف إطلاق النار في غزة، يعكس الثقة الدولية في القيادة المصرية ودورها الراسخ كراعية للسلام، وقدرتها على جمع الأطراف الدولية والإقليمية على طاولة واحدة من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق التهدئة.

وأشاد توفيق باللقاءات الثنائية التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من القادة المشاركين في القمة، مؤكدا أن هذه اللقاءات تعزز مكانة مصر وعلاقاتها المتوازنة مع جميع دول العالم، وتبرز حنكة القيادة السياسية في إدارة الملفات الإقليمية والدولية.

كما شدد على أهمية الدور المرتقب لمصر خلال الفترة المقبلة في إعادة إعمار غزة، بعد نجاح جهود الدبلوماسية المصرية بقيادة الرئيس السيسي في عودة الأهالي إلى ديارهم والتصدي لمحاولات التهجير والنزوح، مؤكدا أن مصر تثبت دائما أنها صوت العقل والسلام في المنطقة.

النائب حسانين توفيق شرم الشيخ مدينة شرم الشيخ الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

احمد موسى

اقتحام استوديو أحمد موسى في شرم الشيخ من أجل صورة.. ماذا حدث؟

دونالد ترامب

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

شيماء سيف

شيماء سيف تفاجئ جمهورها بالنقاب

القس دميان وليم

تفاصيل وصور| في واقعة مفجعة.. وفاة القس دميان وليم راعي دير القديسين بالأقصر

ترامب

ترامب يشتري "خبز التشالا" الإسرائيلي من متجر شهير في بني براك

ترامب

عمرو أديب: ترامب اختتم خطابه بالكنيست بجملة شعبان عبدالرحيم دون الحديث عن المستقبل

ترشيحاتنا

بيراميدز

عودة ثلاثي بيراميدز الدولي قبل موقعة نهضة بركان في السوبر الإفريقي

مصطفى محمد

خالد الغندور: الأهلي لم يتفاوض مع مصطفى محمد

الرأس الأخضر

الرأس الأخضر تفاجئ إفريقيا والعالم.. أصغر دولة تصعد إلى كأس العالم 2026

بالصور

تأكيدا لـ صدى البلد.. عرض فيلم السادة الأفاضل بمهرجان الجونة السينمائي

فيلم السادة الأفاضل
فيلم السادة الأفاضل
فيلم السادة الأفاضل

سوق المستعمل.. فيات تيبو موديل 2024 بهذا السعر

فيات تيبو موديل 2024
فيات تيبو موديل 2024
فيات تيبو موديل 2024

فيراري تكشف عن أول سيارة كهربائية خارقة "إليكتريكا"

أول سيارة كهربائية
أول سيارة كهربائية
أول سيارة كهربائية

​عناق الموت في "شاليه رأس سدر".. المشدد 25 عامًا لزوجة أنهت حياة حماتها وأحرقت جثتها بجنوب سيناء

محكمة جنايات جنوب سيناء
محكمة جنايات جنوب سيناء
محكمة جنايات جنوب سيناء

فيديو

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد