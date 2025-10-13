قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

التحيوي: قمة السلام بشرم الشيخ لحظة فارقة لإعلاء قيم العدالة وحقوق الشعوب

الدكتورة رحاب التحيوي
الدكتورة رحاب التحيوي

أكدت الدكتورة رحاب التحيوي، الخبيرة التشريعية، أن استضافة مصر لقمة شرم الشيخ للسلام تُعد خطوة استراتيجية تُبرز الدور الإنساني المتقدم للدولة المصرية في الدفاع عن حقوق الإنسان بشكل عام، وفي مناطق النزاع بشكل خاص، لافتة إلى أن هذه القمة تبعث برسائل قوية من مصر إلى المجتمع الدولي بضرورة الوقف الفوري والشامل للانتهاكات الجسيمة التي تطال المدنيين، وضرورة إعلاء مبادئ القانون الدولي الإنساني وحماية الكرامة الإنسانية فوق أي اعتبارات سياسية أو عسكرية.

وأضافت التحيوي في بيان صادر عنها أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا للملف الحقوقي والإنساني، وتؤكد من خلال هذه القمة على رفضها القاطع لأي سياسات تستهدف التهجير القسري أو استهداف المدنيين أو حرمانهم من حقوقهم الأساسية في الحياة والأمن والرعاية، موضحة أن قمة شرم الشيخ تمثل منبراً عالمياً هاماً لتسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية المتردية في مناطق الصراع، والدعوة إلى توفير الحماية اللازمة للسكان، وتقديم المساعدات الإغاثية دون قيود أو عوائق.

وأكدت أن مشاركة هذا الحشد من القيادات الدولية في القمة يعكس الثقة العالمية في قدرة مصر على قيادة الجهود الهادفة إلى إنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة وتعزيز سيادة القانون، مشددة على أن مصر لا تدافع عن مجرد قضايا سياسية، بل تدافع عن مبادئ حقوقية وإنسانية وقيم حضارية راسخة، مؤكدة أن حماية المدنيين واحترام كرامة الإنسان هما أساس أي سلام دائم ومستقر، ولا يمكن تجاهلهما أو الانتقاص منهما تحت أي ذريعة.

وتابعت: "لقد كانت مصر دائمًا في طليعة الدول التي تُعلي من شأن حقوق الإنسان، وهذا يتجلى بوضوح في الجهود المبذولة خلال قمة شرم الشيخ للوصول إلى حلول عادلة"، لافتة إلى أن التحديات الراهنة تزيد من مسؤولية المجتمع الدولي تجاه حماية حقوق كافة الأفراد، مؤكدة أن صوت مصر في هذه القمة يهدف إلى تعزيز الآليات الدولية لضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني وحماية جميع المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إليهم بشكل آمن ومستمر.

وطالبت المنظمات الدولية والحقوقية والمجتمع المدني إلى التكاتف مع الجهود المصرية لدعم حقوق الإنسان، ووضع حد للانتهاكات التي تهدد حياة الأبرياء في مناطق النزاع، قائلة: "إن قمة شرم الشيخ هي رسالة أمل من مصر للعالم، تؤكد أن قيم العدالة والرحمة الإنسانية لا تزال حية، وأننا لن نهدأ حتى يتم إرساء أسس مجتمع دولي يحترم كرامة كل إنسان، ويقف في وجه الظلم والعدوان".

