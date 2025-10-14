سعفان الصغير : أحمد الشناوي حارس مميز وباب المنتخب مفتوح أمام أي لاعب

أكد سعفان الصغير مدرب حراس مرمى المنتخب المصري، أن باب المنتخب مفتوح أمام أي لاعب و أحمد الشناوي حارس بيراميدز من أفضل الحراس الموجودين في مصر.

وواصل الصغير في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم المذاع على قناة الحياة، أن المنتخب المصري لديه مجموعة مميزة من الحراس على رأسهم محمد الشناوي للمنتخب يالاضافة إلي محمد صبحي ومصطفي شوبير و البلعوطي.

وتابع الصغير ،الشناوي هو حارس مرمي المنتخب ولا يوجد حارس ثاني في المنتخب والحراس الثلاثة شوبير أو محمد صبحي أو البلعوطي كلهم مميزين وأي حارس جدير أن يكون الحارس الثاني للمنتخب.