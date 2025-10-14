قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وزير الري يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع الدول العربية في مجال المياه

أمل مجدى

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، حرص مصر على تعزيز التعاون مع مختلف الدول العربية في مجال المياه، خاصة مع تشابه تحديات المياه في معظم الدول العربية، ما يتطلب مواصلة العمل على تبادل الخبرات والتعريف بالنماذج الناجحة بمختلف الدول العربية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الري مع وزير الزراعة الموريتاني سيد أحمد، على هامش فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال المياه، وتحقيق الأمن الغذائي.

وتم خلال اللقاء مناقشة مقترحات التعاون المستقبلية بين البلدين في مجالات رفع كفاءة استخدام المياه وحوكمة إدارة المياه وتشكيل روابط مستخدمي المياه لتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمنتفعين، وتم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة من الجانبين لمناقشة مجالات التعاون المقترحة، وكيفية تبادل الخبرات بين البلدين.

وقال الدكتور سويلم، إن مصر أشار حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء العرب والأفارقة من خلال توفير دورات تدريبية متميزة بمركز التدريب الأفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA).

يشار إلى أن أسبوع القاهرة الثامن للمياه يعقد تحت عنوان "حلول مبتكرة لتعزيز القدرة على الصمود المناخي واستدامة الموارد المائية"، بحضور عدد كبير من المسئولين والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم.

ويأتي تنظيم أسبوع المياه في القاهرة سنويا، لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون من أجل تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة عالميا، فضلا عن دفع الأجندة المشتركة في مجال المياه.

وتركز أجندة أسبوع المياه في نسخته الثامنة هذا العام على خمسة محاور رئيسية هي: التعاون، العمل المناخي، الابتكار، الحلول المعتمدة على الطبيعة، والبنية التحتية المستدامة. 

