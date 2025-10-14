اليونانيون يضربون ضد إصلاح قانون يوم العمل الجديد

تعطلت حركة النقل والخدمات في اليونان الثلاثاء للمرة الثانية هذا الشهر بعدما نظمت النقابات إضرابا لمدة 24 ساعة احتجاجا على خطط الحكومة لإدخال يوم عمل اختياري لمدة 13 ساعة.

سيؤدي الإضراب إلى توقف الخدمات العامة والبلدية، وشل حركة العبارات والقطارات، لكن الرحلات الجوية لن تتأثر.

كما سيعمل النقل في أثينا بساعات عمل مخفضة.

ومن المقرر تنظيم احتجاجات في أثينا ومدن كبرى أخرى خلال اليوم.

قالت الحكومة إن يوم العمل المكون من 13 ساعة، والذي سيتم التصويت عليه كقانون يوم الأربعاء، اختياري، لكن أحزاب المعارضة والنقابات تقول إن العمال سيخاطرون بالتعرض للتسريح إذا رفضوا ساعات عمل أطول.

وفي الأول من أكتوبر، تم تنظيم إضراب عام آخر بشأن هذه القضية.

وقالت وزيرة العمل نيكي كيراموس :"هذا (القانون) يعزز عمل الموظفين ويسهل الأعمال التجارية".

وقالت إن ذلك يوسع نطاق الفوائد للأمهات العاملات ويسمح للموظفين بالتفاوض على أسبوع عمل مكون من أربعة أيام.

يبلغ يوم العمل القانوني في اليونان ثماني ساعات، مع إمكانية أداء ساعات عمل إضافية مدفوعة الأجر.

