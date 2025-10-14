قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد دعوة المجلس للانعقاد.. من يرأس الجلسة الافتتاحية للشيوخ
في ذكرى معركة المنصورة.. يوم سطر فيه نسور الجو المصريون ملحمة النصر في سماء الوطن
مصر تعيد ترسيخ دورها القيادي في تحقيق السلام خلال قمة شرم الشيخ
إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان
أسعار مواد البناء اليوم.. استقرار نسبي وتباين بين مصانع الحديد والأسمنت
بدء أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز
الأهلي يكرم عماد النحاس على انجازاته مع الفريق الفترة الماضية.. صور
رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني: مصر منعت تصفية القضية الفلسطينية
شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل
مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ
بعد حضوره قمة شرم الشيخ.. ترامب: نتحدث عن إعمار غزة وليس حل الدولتين وأتفق مع الأقوياء
ماكرون يشيد بقرارات لبنانية لتحقيق حصر السلاح بيد القوات الشرعية
رشا عبد العال: إطلاق الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية نهاية أكتوبر

ولاء عبد الكريم

كشف رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن الانتهاء من إعداد مشروع الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء وإطلاقها رسمياً خلال الفترة من نهاية الشهر الجاري وحتى بداية الشهر المقبل، مشيرة إلى أن هذه الحزمة تأتي استكمالاً لنجاح الحزمة الأولى التي ساهمت في تعزيز الثقة بين المصلحة ومجتمع الأعمال.

وأوضحت خلال مؤتمر جمعية رجال أعمال الإسكندرية اليوم الثلاثاء، أن الحزمة الجديدة تتضمن قرارات تنفيذية وتشريعية تستهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن الممولين، إلى جانب معالجة بعض التحديات التي ظهرت خلال تطبيق المرحلة الأولى، مؤكدة أن المصلحة تحرص على أن تكون كافة بنود الحزمة واقعية وقابلة للتنفيذ لضمان تحقيق نتائج ملموسة.

وأضافت أن مشروع الحزمة الثانية سيخضع لحوار مجتمعي موسع قبل الإعلان الرسمي، وذلك بالتعاون مع جمعيات رجال الأعمال والمحاسبين القانونيين، لضمان توافقها مع احتياجات السوق، مشيرة إلى أن الحزمة تتضمن إجراءات لتسوية النزاعات وتحفيز الممولين الملتزمين وتوسيع نطاق الاقتصاد الرسمي.

وأكدت عبد العال أن مصلحة الضرائب تواصل تطوير بنيتها الرقمية وتعزيز قدراتها الفنية، بما يمكنها من تقديم خدمات أكثر كفاءة وعدالة للممولين، ويعزز مناخ الاستثمار في مصر بما يتماشى مع جهود الدولة في دعم الاقتصاد الوطني.

الضريبة الضرائب الحزمة الثانية

