رشا عبد العال: إطلاق الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية نهاية أكتوبر

كشف رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن الانتهاء من إعداد مشروع الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء وإطلاقها رسمياً خلال الفترة من نهاية الشهر الجاري وحتى بداية الشهر المقبل، مشيرة إلى أن هذه الحزمة تأتي استكمالاً لنجاح الحزمة الأولى التي ساهمت في تعزيز الثقة بين المصلحة ومجتمع الأعمال.

وأوضحت خلال مؤتمر جمعية رجال أعمال الإسكندرية اليوم الثلاثاء، أن الحزمة الجديدة تتضمن قرارات تنفيذية وتشريعية تستهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن الممولين، إلى جانب معالجة بعض التحديات التي ظهرت خلال تطبيق المرحلة الأولى، مؤكدة أن المصلحة تحرص على أن تكون كافة بنود الحزمة واقعية وقابلة للتنفيذ لضمان تحقيق نتائج ملموسة.

وأضافت أن مشروع الحزمة الثانية سيخضع لحوار مجتمعي موسع قبل الإعلان الرسمي، وذلك بالتعاون مع جمعيات رجال الأعمال والمحاسبين القانونيين، لضمان توافقها مع احتياجات السوق، مشيرة إلى أن الحزمة تتضمن إجراءات لتسوية النزاعات وتحفيز الممولين الملتزمين وتوسيع نطاق الاقتصاد الرسمي.

وأكدت عبد العال أن مصلحة الضرائب تواصل تطوير بنيتها الرقمية وتعزيز قدراتها الفنية، بما يمكنها من تقديم خدمات أكثر كفاءة وعدالة للممولين، ويعزز مناخ الاستثمار في مصر بما يتماشى مع جهود الدولة في دعم الاقتصاد الوطني.