تحرير 32 محضرًا ومُهلة لـ12 موقعًا وإيقاف منشأتين للخطورة على حياة العمال

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، عن أن حملات التفتيش على المواقع الانشائية في 27 محافظة خلال اليومين الماضيين “12 و13 أكتوبر”، أسفرت عن التفتيش على 62 منشأة، حيث تحرير 32 محضرًا ضد شركات لا تلتزم بتوفير وسائل السلامة. الصحة المهنية،و مُهلة لـ12 موقع عمل، لإستيفاء الملاحظات، وإيقاف أعمال مُنشأتين نظرًا للخطوة الشديدة على حياة العمال.

وقال أن الحملات مستمرة وتتابعها الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بشكل يومي، للتأكد من توافر وسائل السلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة للعمال وسلامة أدوات الإنتاج ..وأكد الوزير في تصريحات أنه يتابع بنفسه بشكل يومي تنفيذ توجيهاته الى جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف هذه النوعية من الحملات داخل المواقع الانشائية في كل محافظة،وتطبيق مواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ،في هذا الشأن