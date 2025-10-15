قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلماني: تعيينات الشيوخ جاءت بتنوع مدروس يمثل مختلف أطياف المجتمع

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
محمد الشعراوي

عبّر النائب الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، عن فخره واعتزازه بتكليفه برئاسة الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ في بداية الفصل التشريعي الثاني، المقرر انطلاقه السبت المقبل.

وأكد في تصريحاته لـ صدى البلد أن هذه المسؤولية تمثل لحظة تاريخية ودستورية تعكس ثقة كبيرة وتقديرا لمسيرته السياسية والفكرية.

وقال أبو العلا إن اختياره ضمن قائمة الـ100 عضو الذين شملهم قرار رئيس الجمهورية جاء كتقدير ليس لشخصه فقط، بل لمدرسة فكرية وتاريخ سياسي ينتمي إلى التيار القومي والناصري.

وأشار إلى أن التعيينات الأخيرة جاءت بتنوع مدروس يمثل مختلف أطياف المجتمع المصري، بما يعزز الدور التشريعي والاستشاري لمجلس الشيوخ ويجعله ساحة حقيقية للحوار الوطني.

محمد أبو العلا الحزب العربي الناصري مجلس الشيوخ الفصل التشريعي الثاني

