ضبط 4.2 طن كبدة وأجزاء دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالخصوص

تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية جهود مديرية الطب البيطري بالقليوبية في حملاتها التفتيشية المستمرة لفحص الأسواق والاستجابة للشكاوى.



وقد أسفرت الحملات التي قادها الدكتور هاني شمس الدين، وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، عن ضبط (4200 كجم) — أربعة أطنان ومائتي كيلوجرام — من الكبدة وأجزاء الدواجن الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل نطاق مدينة الخصوص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ القرار المناسب.

وأكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، على استمرار وتكثيف الحملات الرقابية على جميع الأسواق ومنافذ بيع وتداول الأغذية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، مشددًا على أن صحة المواطن أولوية قصوى، وأن المحافظة لن تتهاون في اتخاذ أقصى العقوبات ضد كل من يتلاعب بسلامة الغذاء أو يطرح منتجات غير مطابقة للمواصفات.

وأشار المحافظ إلى التنسيق الكامل بين مديريات الطب البيطري والتموين والصحة والوحدات المحلية لتغطية جميع المناطق ومتابعة الشكاوى بدقة، مؤكدًا أهمية الضرب بيد من حديد على أي مخالفات تمس الأمن الغذائي، وتكثيف الحملات الليلية والصباحية المفاجئة لتحقيق أعلى درجات الرقابة على الأسواق.