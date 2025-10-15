مختلف ولذيذ.. طريقة عمل رول الجلاش بالسجق والموتزرايلا

يعد الجلاش من الأكلات سهلة التحضير، ويمكن تقديمه بالعديد من الطرق المختلفة والشهية.

وإليكم طريقة تحضير الجلاش بالسجق والموتزرايلا

مقادير الجلاش بالسجق والموتزرايلا

جلاش

سجق

بصل

ثوم

جبنة فيتا

جبنة موتزاريلا

نعناع

طماطم

فلفل ألوان

فلفل حار

سمن

ملح وفلفل

مكعب مرق

دقيق وماء للصق

بيض ولبن للوجه

سمسم

حبة البركة

طريقة تحضير الجلاش بالسجق والموتزاريلا

شوحي السجق مع البصل والثوم والفلفل الألوان والحار

ثم ضيفي كل البهارات والطماطم

فرغي ورق الجلاش وأدهنيه بخليط الجبن ثم يضاف خليط السجق

ثم لفئه على شكل رول ويدهن بالبيض واللبن ويرش السمسم وحبة البركة

ثم يدخل الفرن حتى تمام النضج

وتقدم