كامل الوزير: نتطلع لضخ المزيد من الاستثمارات السعودية في صناعة الألومنيوم
من قائد سرب الطيران المصري لطائرة الرئاسة الأمريكية: نرحب بكم في مصر وننقل ترحيب الرئيس السيسي| فيديو
بسمة وهبة: اعتراف معاريف بدورنا في اتفاق غزة تأكيد على قوة الدبلوماسية المصرية
رئاسة الجمهورية تنشر حصاد قمة شرم الشيخ للسلام .. فيديو
علاء الغطريفي: نحتاج لإعلام يعبر عن الشارع ويكون صوت الناس وليس السلطة
باحثة سياسية : جاهزية مصر كانت وراء نجاح قمة السلام في شرم الشيخ | فيديو
قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز السام تجاه منازل المواطنين شمال القدس
دعم للأونروا وإدانة الاحتلال.. ماذا طلبت فلسطين من الصين
أبو العينين: قمة السلام في شرم الشيخ تعادل نصر أكتوبر العسكري
وزير الحكم المحلي الفلسطيني: جاهزون بخطط حكومية لتنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة
الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الخميس
طارق فهمي: 7 ميليشيات تهدد الاستقرار بغزة.. ومفاوضات المستقبل في مهب الريح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

خالد أبو بكر: القائمة الوطنية تضمنت زوجات وأقارب أبطال ضحوا بدمائهم من أجل الوطن

الإعلامي خالد أبو بكر
الإعلامي خالد أبو بكر
محمود محسن

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ وجود 3 سيدات من أسر الشهداء ضمن مرشحي القائمة الوطنية في انتخابات مجلس النواب المقبلة يمثل خطوة مشرفة تعبّر عن الامتنان والتقدير لتضحيات أبطال مصر الذين قدموا دماءهم فداءً للوطن.

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أن القائمة الوطنية تضم زوجة الشهيد محمد مبروك في الشرقية، وزوجة الشهيد عادل عبد الحميد بقطاع شرق الدلتا، وشقيقة الشهيد محمد أبو شقرة ضمن مرشحي القائمة في الصعيد، مشددًا على أن هؤلاء السيدات يجسدن أسمى معاني الوفاء للوطن.

وتابع، أنّ هذه الخطوة تعبّر عن وعي وطني راقٍ، واحترام لتاريخ من البذل والعطاء، داعيًا أعضاء البرلمان الجديد إلى الوقوف دقيقة حداد في أولى جلساته لقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، تقديرًا لمن ضحوا بأرواحهم من أجل أن يعيش أبناء الوطن في أمن واستقرار.

خالد أبو بكر أسر الشهداء القائمة الوطنية انتخابات مجلس النواب مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتنياهو

إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا .. إليك التفاصيل

موعد صرف مرتبات اكتوبر2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 رسميًا

هالة صدقي

العربية اتقلبت 3 مرات.. أول تعليق من هالة صدقي بعد تعرض ابنتها لحادث

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم : 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"

لحظة نزول سوزي الأردنية من سيارة الترحيلات

صورها أمام المحكمة.. القبض على البلوجر جاكسون صديق سوزي الأردنية

مجلس الوزراء

مجلس الوزراء يوافق على مد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

استخراج شهادة الميلاد المميكنة

وانت في البيت.. خطوات استخراج شهادة الميلاد المميكنة أونلاين 2025

ترشيحاتنا

الدواء

هل يمكن تخفيض أسعار الأدوية قريبا؟.. رد حاسم من رئيس الهيئة

بسمة وهبة

بسمة وهبة تشيد بعناصر التأمين في قمة شرم الشيخ وحوش في القوة والانضباط

الدواء

ننتج 4 مليار عبوة.. هيئة الدواء: متوسط الاستهلاك السنوي للأدوية في مصر يبلغ 37 عبوة لكل مواطن

بالصور

مافيهاش دقيق.. طريقة عمل بيتزا الجبنة القريش للريجيم

سعر ومواصفات لينك آند كو 02 الكهربائية

تعرف على سعر ومواصفات أكثر عربية ترخيصا في مصر.. صور

تسلا تعاني من نقص المبيعات.. وإيلون ماسك المشتري الوحيد

فيديو

جانب من الفيديو المتداول

تحرش بها أثناء عملها.. ماذا حدث لفتاة الصيدلية بسوهاج؟

فيروس ميتانيمو

بعد تحذير المدارس منه.. كل ما تريد معرفته عن فيروس ميتانيمو

صعوبات في حياة يسرا

يسرا: عشت بمفردي في بداياتي الفنية وكانت أصعب أيام حياتي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

