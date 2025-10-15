خالد أبو بكر: القائمة الوطنية تضمنت زوجات وأقارب أبطال ضحوا بدمائهم من أجل الوطن

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ وجود 3 سيدات من أسر الشهداء ضمن مرشحي القائمة الوطنية في انتخابات مجلس النواب المقبلة يمثل خطوة مشرفة تعبّر عن الامتنان والتقدير لتضحيات أبطال مصر الذين قدموا دماءهم فداءً للوطن.

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أن القائمة الوطنية تضم زوجة الشهيد محمد مبروك في الشرقية، وزوجة الشهيد عادل عبد الحميد بقطاع شرق الدلتا، وشقيقة الشهيد محمد أبو شقرة ضمن مرشحي القائمة في الصعيد، مشددًا على أن هؤلاء السيدات يجسدن أسمى معاني الوفاء للوطن.

وتابع، أنّ هذه الخطوة تعبّر عن وعي وطني راقٍ، واحترام لتاريخ من البذل والعطاء، داعيًا أعضاء البرلمان الجديد إلى الوقوف دقيقة حداد في أولى جلساته لقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، تقديرًا لمن ضحوا بأرواحهم من أجل أن يعيش أبناء الوطن في أمن واستقرار.