إطلاق المرحلة الأولى من أضخم مشروع للربط الكهربائي بين مصر والسعودية.. ماذا بعد؟
تبدأ اليوم وتنتهي السبت.. الطعن على المرشحين بانتخابات مجلس النواب أمام القضاء الإداري
التعبئة والتغليف.. أداة استراتيجية لتعزيز القيمة المضافة للمنتج المصري وتحقيق الاستدامة
قبل مناقشتها اليوم.. تفاصيل اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ترامب يُنشئ صندوق نصر لأوكرانيا من الرسوم الجمركية الجديدة على الصين
لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي
كيف أعرف أن حلمي سيتحقق؟.. 4 علامات تنبئ بقرب حدوثه
مصر: معبر رفح جاهز من جانبنا لكن إسرائيل تعطل إعادة تشغيله
حماس : باب العفو العام مفتوح أمام العصابات حتى مساء الأحد المقبل
الاحتلال يعلن التعرف على جثتي عنبار هايمان ومحمد الأطرش بعد استعادتهما
إعلان أسماء المرشحين بالفردي والقائمة ورموزهم بانتخابات النواب.. اليوم
توك شو

أخبار التوك شو: «أبو العينين»: مصر انتصرت سياسيًا على إسرائيل بقمة شرم الشيخ.. أحمد موسى: معبر رفح يعود للعمل خلال ساعات

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
إسراء صبري

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.



أحمد عبد العزيز يوجه تحية للرئيس السيسي: أنهى الحرب بحكمة
وجّه الفنان أحمد عبد العزيز تحية تقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة المصرية على موقفهم الحكيم والمسؤول في إدارة الأزمة في غزة، مشيدًا بالجهود المصرية التي أسفرت عن وقف الحرب وإنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني.



عوض تاج الدين يوجه تحذير عاجل للمواطنين بسبب الأمراض التنفسية
أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن الفيروسات موجودة طوال العام، والمواطنين يصابون بالأمراض التنفسية طوال العام، لكن الإصابات ترتفع بالعالم وليس في مصر في فترة الشتاء وفي فترة تغير الفصول.محافظ شمال سيناء: رفعنا عدد المتطوعين من 1200 إلى 2500 لدعم الجهود الإنسانية في رفح
تحدث اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، عن استعدادات المحافظة كسلطة تنفيذية لاستقبال المساعدات لقطاع غزة، موضحًا: "هناك غرفة أزمة مشكلة منذ 7 من أكتوبر، فيها ممثل من كل من قطاعات الدولة والوزارات المعنية والأجهزة الأمنية، وتقوم طبقًا للمعلومات الواردة لها من كافة الجهات بحساب كل شيء".



هيئة الدواء: تم حل مشكلة النواقص بشكل كبير.. والدواء المصري مطمع وهناك محاولات لتهريبه
أكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الدواء المصري مطمع لدول كثيرة بسبب جودته ورخص سعره وهناك محاولات لتهريبه .



مُثمنًا دور الإعلام.. «أبوالعينين»: مصر انتصرت سياسيًا على إسرائيل بقمة شرم الشيخ للسلام|فيديو
قال النائب محمد أبو العينين، رئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، إن مصر انتصرت عسكريًا على إسرائيل في حرب أكتوبر 1973، وفي أكتوبر 2025 انتصرت سياسيًا، مشيرًا إلى أن هذا النصر يُعادل نصر حرب أكتوبر.



محافظ شمال سيناء: نستقبل المساعدات بحرا بميناء العريش الدولي وجوا بمطار العريش الدولي
قال اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، إنّ الدولة المصرية تستقبل المساعدات الإنسانية المخصصة لقطاع غزة بحرا عن طريق ميناء العريش، الذي كان رصيفا صغيرا منذ عامين إلى 3 أعوامأبو العينين: قمة شرم الشيخ للسلام انتصار للدبلوماسية المصرية.. فيديو
قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، إن قمة شرم الشيخ للسلام، أهم حدث خلال آخر 80 عاما، موضحا أن اتفاق وقف إطلاق النار تم من قلب مصر.أبو العينين: الدبلوماسية المصرية سطرت ملحمة كبيرة في قمة شرم الشيخ للسلام
قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن قمة شرم الشيخ للسلام حدث جلل، فهو أكبر حدث هام تم منذ 80 عاما.



رسائل مهمة من رئيس الوزراء| الرئيس السيسي صمام أمان لمصر.. وإشادة ترامب بانخفاض معدلات الجريمة بمصر دعاية لا تقدر بثمن
 كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن العديد من التفاصيل الهامة للشعب المصري، خلال مؤتمر الحكومة الإسبوعي.أحمد موسى: معبر رفح يعود للعمل خلال ساعات.. واستعدادات لنقل الحالات الحرجة
أكد الإعلامي أحمد موسى أن معبر رفح البري سيُعاد فتحه من الجانب الفلسطيني خلال الساعات القليلة المقبلة، ما يمهد الطريق أمام استئناف حركة العبور والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

رئيس الوزراء

مد مهلة التصالح 6 أشهر زيادة.. 3 مخالفات ممنوعة

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الخميس

قائد سرب الطيران المصري

من قائد سرب الطيران المصري لطائرة الرئاسة الأمريكية: نرحب بكم في مصر وننقل ترحيب الرئيس السيسي| صور وفيديو

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

آيات أباظة و عمرو محمود ياسين

بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

بعد الزيادة الكبيرة.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

قذائف على حي الشجاعية

المدفعية الإسرائيلية تطلق عدة قذائف على حي الشجاعية في شرق مدينة غزة

صورة ارشيفية

استخدم صاروخ كهربائي.. طفل ينهي حياة صديقه بطريقة مروعة في الإسماعيلية

حالة الطقس

حالة الطقس فى أسوان اليوم الخميس 16-10-2025

جانب من اجتماع محافظة سوهاج

خطة سوهاج لتخفيف العبء عن الأسر وتوحيد الزي المدرسي بجودة وسعر مناسب

جانب من المضبوطات بسوهاج

ضبط أكثر من طن لحوم وأسماك فاسدة في سوهاج

بالصور

جزيئات البلاستيك الدقيقة تغزو أجسامنا.. دراسات تكشف مخاطرها المميتة على الدماغ والقلب

الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم

طريقة عمل اللبنة في المنزل بخطوات سهلة.. طعم لذيذ وصحي بدون مواد حافظة

طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة

فولفو تودع رسميا أيقونتها العائلية V90 للتحول نحو السيارات الكهربائية

فولفو V90
فولفو V90

طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل.. ألذ من المعلبة وصحية

طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل
طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل

اعتذار باسم يوسف لزوجته

“وجع شهرة ومقلب جواز”.. باسم يوسف يعتذر لزوجته علناً

نتنياهو

طريح الفراش.. مرض مفاجئ يهاجم نتنياهو ويلغي جميع اجتماعاته

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

