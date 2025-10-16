أخبار التوك شو: «أبو العينين»: مصر انتصرت سياسيًا على إسرائيل بقمة شرم الشيخ.. أحمد موسى: معبر رفح يعود للعمل خلال ساعات

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.





أحمد عبد العزيز يوجه تحية للرئيس السيسي: أنهى الحرب بحكمة

وجّه الفنان أحمد عبد العزيز تحية تقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة المصرية على موقفهم الحكيم والمسؤول في إدارة الأزمة في غزة، مشيدًا بالجهود المصرية التي أسفرت عن وقف الحرب وإنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني.





عوض تاج الدين يوجه تحذير عاجل للمواطنين بسبب الأمراض التنفسية

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن الفيروسات موجودة طوال العام، والمواطنين يصابون بالأمراض التنفسية طوال العام، لكن الإصابات ترتفع بالعالم وليس في مصر في فترة الشتاء وفي فترة تغير الفصول.محافظ شمال سيناء: رفعنا عدد المتطوعين من 1200 إلى 2500 لدعم الجهود الإنسانية في رفح

تحدث اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، عن استعدادات المحافظة كسلطة تنفيذية لاستقبال المساعدات لقطاع غزة، موضحًا: "هناك غرفة أزمة مشكلة منذ 7 من أكتوبر، فيها ممثل من كل من قطاعات الدولة والوزارات المعنية والأجهزة الأمنية، وتقوم طبقًا للمعلومات الواردة لها من كافة الجهات بحساب كل شيء".





هيئة الدواء: تم حل مشكلة النواقص بشكل كبير.. والدواء المصري مطمع وهناك محاولات لتهريبه

أكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الدواء المصري مطمع لدول كثيرة بسبب جودته ورخص سعره وهناك محاولات لتهريبه .





مُثمنًا دور الإعلام.. «أبوالعينين»: مصر انتصرت سياسيًا على إسرائيل بقمة شرم الشيخ للسلام|فيديو

قال النائب محمد أبو العينين، رئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، إن مصر انتصرت عسكريًا على إسرائيل في حرب أكتوبر 1973، وفي أكتوبر 2025 انتصرت سياسيًا، مشيرًا إلى أن هذا النصر يُعادل نصر حرب أكتوبر.





محافظ شمال سيناء: نستقبل المساعدات بحرا بميناء العريش الدولي وجوا بمطار العريش الدولي

قال اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، إنّ الدولة المصرية تستقبل المساعدات الإنسانية المخصصة لقطاع غزة بحرا عن طريق ميناء العريش، الذي كان رصيفا صغيرا منذ عامين إلى 3 أعوامأبو العينين: قمة شرم الشيخ للسلام انتصار للدبلوماسية المصرية.. فيديو

قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، إن قمة شرم الشيخ للسلام، أهم حدث خلال آخر 80 عاما، موضحا أن اتفاق وقف إطلاق النار تم من قلب مصر.أبو العينين: الدبلوماسية المصرية سطرت ملحمة كبيرة في قمة شرم الشيخ للسلام

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن قمة شرم الشيخ للسلام حدث جلل، فهو أكبر حدث هام تم منذ 80 عاما.





رسائل مهمة من رئيس الوزراء| الرئيس السيسي صمام أمان لمصر.. وإشادة ترامب بانخفاض معدلات الجريمة بمصر دعاية لا تقدر بثمن

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن العديد من التفاصيل الهامة للشعب المصري، خلال مؤتمر الحكومة الإسبوعي.أحمد موسى: معبر رفح يعود للعمل خلال ساعات.. واستعدادات لنقل الحالات الحرجة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن معبر رفح البري سيُعاد فتحه من الجانب الفلسطيني خلال الساعات القليلة المقبلة، ما يمهد الطريق أمام استئناف حركة العبور والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.