شبانة: الأهلي لم يُظهر سوى 30% من قدراته الحقيقية حتى الآن

أكد الإعلامي محمد شبانة, أن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيقوم مباراة الفريق القادمة أمام إيجل نوار البوروندي.



وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "cbc":" غير صحيح ما تردد عن طلب توروب عدم قيادة تدريبات الفريق حتى اكتمال الجهاز الفني والمدرب كان متواجد في مران اليوم".

وتابع:" المدرب قاد مران اليوم، وبدأ عمله، وغير صحيح ما تردد عن قيادة عادل مصطفى مباراة الأهلي أمام إيجل نوار البوروندي".

وأضاف:" الأهلي يمتلك كتيبة نجوم، ولم يقدم الفريق سوى 30% من أداء اللاعبين، والمدرب مصر على تحقيق النجاح مع الأهلي ويمتلك شخصية قوية".

وعن انتخابات الأهلي قال:" الأهلي عنده مهمة أخري يوم 31 أكتوبر، وهي انتخابات الأهلي، ويجب أن يكون مشهد الجمعية العمومية يليق بالنادي الأهلي".