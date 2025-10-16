البانيه بـ190جنيها ..أسعار الفراخ اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم .. أكثر ما يتابعه المواطنون بشكل يومي خاصة في ظل انخفاض أسعار الدواجن مؤخراً بشكل ملحوظ.

ويتفاعل الكثير مع الأسعار والبحث عن أسعار الفراخ يومياً بكل أنواعها وخاصة سعر البانيه باعتباره الأكثر طلباً.

يقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الفراخ اليوم الخميس ١٦ أكتوبر وفقاً لبورصة الدواجن والأسعار في الأسواق وللمستهلك.

سعر الفراخ البيضاء اليوم الخميس 16-10-2025

شهدت أسعار الفراخ البيضاء استقرارًا في سوق الجملة عند 64 جنيهًا للكيلو، في حين اختلفت أسعار البيع في محلات التجزئة بين 64 و73 جنيهًا للكيلو.

اسعار الفراخ اليوم

سعر الفراخ الساسو اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو في البورصة 88 جنيهًا، فيما بلغ سعره في محلات التجزئة نحو 98 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي اليوم

واصلت أسعار الفراخ البلدي اليوم استقرارها عند نفس مستويات الأمس، حيث سجل سعر الكيلو في سوق الجملة نحو 106 جنيهات، بينما بلغ السعر للمستهلك في محلات التجزئة حوالي 114 جنيهًا للكيلو.

اسعار الفراخ البيضاء اليوم

أسعار البيض اليوم

تراوح سعر طبق البيض البلدي بين 125 و130 جنيهًا، بينما سجل البيض الأحمر أسعارًا بين 145 و150 جنيهًا، وبلغ سعر البيض الأبيض ما بين 150 و155 جنيهًا.

سعر كيلو البانية اليوم

تفاوت سعر كيلو البانيه في الأسواق المحلية ومحلات التجزئة بين 190 و220 جنيهًا للكيلو.