الصحة: فحص 19.5 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة
قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"
شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 |فيديو
الدولار يتراجع وسط توتر تجاري وتوقعات متزايدة بخفض الفائدة الأمريكية
روسيا تتهم حلف الناتو في حوادث الطائرات المسيرة فوق أراضي الاتحاد الأوروبي
خلي بالك على أولادك .. تحذير من فيروس المدارس " الميتانيمو"
الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا توقف إنتاج الغاز بمنطقة بولتافا
الجارديان: السيارات الكهربائية تلوث تقريبًا بنفس معدل سيارات البنزين
وزير الدفاع الإسرائيلي: ملتزمون بإعادة جثث كل المحتجزين في غزة
زلزال بقوة 6.5 ريختر يضرب مقاطعة بابوا الإندونيسية
معايير الحج وتوطين صناعة الدواء..وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودي عددا من الملفات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

البانيه بـ190جنيها ..أسعار الفراخ اليوم الخميس

سعر البانيه اليوم
رشا عوني

أسعار الفراخ اليوم  .. أكثر ما يتابعه المواطنون بشكل يومي خاصة في ظل انخفاض أسعار الدواجن مؤخراً بشكل ملحوظ.

 ويتفاعل الكثير مع الأسعار والبحث عن أسعار الفراخ يومياً بكل أنواعها وخاصة سعر البانيه باعتباره الأكثر طلباً. 

يقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الفراخ اليوم الخميس ١٦ أكتوبر وفقاً لبورصة الدواجن والأسعار في الأسواق وللمستهلك.

سعر الفراخ البيضاء اليوم الخميس 16-10-2025

شهدت أسعار الفراخ البيضاء استقرارًا في سوق الجملة عند 64 جنيهًا للكيلو، في حين اختلفت أسعار البيع في محلات التجزئة بين 64 و73 جنيهًا للكيلو.

اسعار الفراخ اليوم 

سعر الفراخ الساسو اليوم 

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو في البورصة 88 جنيهًا، فيما بلغ سعره في محلات التجزئة نحو 98 جنيهًا.

 

سعر الفراخ البلدي اليوم

واصلت أسعار الفراخ البلدي اليوم استقرارها عند نفس مستويات الأمس، حيث سجل سعر الكيلو في سوق الجملة نحو 106 جنيهات، بينما بلغ السعر للمستهلك في محلات التجزئة حوالي 114 جنيهًا للكيلو.

اسعار الفراخ البيضاء اليوم 

أسعار البيض اليوم

تراوح سعر طبق البيض البلدي بين 125 و130 جنيهًا، بينما سجل البيض الأحمر أسعارًا بين 145 و150 جنيهًا، وبلغ سعر البيض الأبيض ما بين 150 و155 جنيهًا.

سعر كيلو البانية اليوم

تفاوت سعر كيلو البانيه في الأسواق المحلية ومحلات التجزئة بين 190 و220 جنيهًا للكيلو.

اسعار الفراخ اليوم اسعار الفراخ البلدي اليوم اسعار الفراخ البيضاء اليوم انخفاض اسعار الفراخ سعر البانيه اليوم

جزيئات البلاستيك الدقيقة تغزو أجسامنا.. دراسات تكشف مخاطرها المميتة على الدماغ والقلب

الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
طريقة عمل اللبنة في المنزل بخطوات سهلة.. طعم لذيذ وصحي بدون مواد حافظة

طريقة عمل اللبنة
فولفو تودع رسميا أيقونتها العائلية V90 للتحول نحو السيارات الكهربائية

فولفو V90
طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل.. ألذ من المعلبة وصحية

طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل
