مصرع سيدة وإصابة اثنين أخرين في حادث مروري بالعدوة في المنيا

لقيت سيدة مصرعها، فيما أصيب اثنين أخرين صدمتهم سيارة ميكروباص بطريق فرعي في مركز العدوة شمال المنيا ، تم نقل المصابين والمتوفاه إلى المستشفى المركزي، والتحفظ على السيارة وقائدها وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص، وعلى انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع سيدة في العقد الرابع من العمر، وإصابة اثنين آخرين مقيمين بمركز العدوة.

وكشف تقرير مفتش الصحة وفاة السيدة نتيجة كسر بالجمجمة وعظمة الفخذ اليسرى والساعد الأيمن ونزيف بالمخ، مما تسبب في توقف القلب والتنفس وحدوث الوفاة. تم نقل المصابين والمتوفاه إلى المستشفى ، والتحفظ على السيارة وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

