سابها في الفيوم .. الخلافات تدفع شخصًا لسرقة سيارة شقيق زوجته بدمياط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن تضرّر أحد الأشخاص من سرقة سيارته "نقل ثقيل" بدمياط.

بالفحص تبين أنه بتاريخ أول الجارى تبلغ لمركز شرطة دمياط من سائق مقيم بدائرة مركز شرطة فارسكور بسرقة سيارته "نقل ثقيل المشار إليها"، واتهم زوج شقيقته (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية)، وبتاريخ 12 الجارى تم العثور على السيارة متروكة بأحد الطرق بمديرية أمن الفيوم دون بعض أجزائها.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لخلافات مالية بينه وبين الشاكي حيث قام بمُغافلته وسرقة السيارة وتفكيك بعض أجزائها والتخلّص من السيارة بمكان العثور ، وتم بإرشاده ضبط الأجزاء المستولى عليها من السيارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.