افتتاح كورس خدام المتزوجين حديثًا بالمعادي بحضور الأنبا دانيال

افتتح نيافة الأنبا دانيال مطران المعادي وتوابعها، الكورس الأول لتدريب خدام المتزوجين حديثًا، والذي يُعقد بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالمعادي، وقد تم الإعداد للكورس من لجنة خدمة المتزوجين حديثًا بالتنسيق مع معهد المشورة بالمعادي.

وألقى نيافته كلمة روحية بعنوان «كيفية قيادة الأسرة حديثة الزواج روحياً»، تناول فيها دور الخادم في دعم الأسر الجديدة ومساندتها روحيًا وكنسيًا.

حضر الافتتاح عدد من آباء لجنة خدمة المتزوجين حديثًا، وبعض الآباء والخدام المسؤولين بمعهد المشورة، إلى جانب عدد من الكهنة والخدام المهتمين بخدمة الأسر الشابة بالمعادي.

ومن الجدير بالذكر أنه تم الإعلان خلال اللقاء عن المهرجان الشتوي الأول بالمعادي بعنوان "يَعظُم انتصارنا بالذي أحبنا"، وهو مهرجان المائة يوم الذي يبدأ في ١٥ أكتوبر ويُختتم في ٢٥ يناير بكرنفال للأسرة تحت شعار "إدِّي التحدي".