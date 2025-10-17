سفينة تركية تحمل مساعدات لغزة تصل إلى ميناء العريش البحري

وصلت صباح اليوم سفينة تركية تحمل مساعدات إنسانية موجهة إلى قطاع غزة، إلى ميناء العريش البحري، وفق ما أفادت به قناة "إكسترا نيوز" في خبر عاجل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استمرار الجهود الدولية والإقليمية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، في ظل التحديات الإنسانية الكبيرة التي يواجهها سكان غزة منذ اندلاع التصعيد الأخير.

ويتكوف: واثقون بإعادة رفات المحتجزين

من جانبه، قال ستيف ويتكوف، المبعوث الأميركي المعني بملف الرهائن، إنه واثق من إعادة جميع رفات المحتجزين من قطاع غزة، بحسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل.

وأكد ويتكوف أن الولايات المتحدة تعمل بشكل مكثف لضمان عودة جميع الرفات إلى ذويهم، في إطار المساعي الدولية لحل الملفات العالقة بين الأطراف.

"لا مستقبل لحماس".. ودعوة لنزع السلاح

وفي تصريحاته، شدد ويتكوف على ضرورة أن تشمل المرحلة الانتقالية في غزة دعم قطاعات التعليم والتوظيف، لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مرحلة ما بعد الحرب.

وأضاف أنه على حركة حماس أن تتخلى عن سلاحها بشكل قاطع، مؤكدًا أن "لا مستقبل للحركة في غزة في ظل استمرار النهج العسكري".