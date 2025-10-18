قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هتدفع علشان تركن.. القبض على سايس تعدى على مواطن بالجيزة
المستشار عصام الدين فريد يعلن ترشحه لرئاسة مجلس الشيوخ
الرئيس السيسي يطلع على الموقف التنفيذي لمشروع مبنى 4 بمطار القاهرة الدولي
السعر 274 جنيها.. جرعات لقاح الإنفلونزا والفئات العمرية المستهدفة وأماكن الصرف
الرئيس السيسي يوجه بالتعامل مع أية شكاوى خاصة بجودة الخدمات في المطارات بجدية
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الشراكات الاستراتيجية لجذب استثمارات أجنبية مباشرة في الطيران المدني
المخرج خالد جلال يؤدي اليمين الدستورية عضوا بمجلس الشيوخ
مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب
هل يسمح بالجهر قليلاً في الصلاة السرية لمنع السرحان؟.. أمين الفتوى يرد
المدير الفني الجديد للأهلي يعقد محاضرة فنية للاعبين قبل مواجهة إيجل نوار
وزارة الدفاع الألمانية تحضر لإرسال قوة صغيرة إلى غزة
زلزال يضرب تايوان بدرجة 5.3 على مقياس ريختر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي يطرح سؤالاً بشأن مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي في كأس الكونفدرالية

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

طرح الإعلامي أحمد عبد الباسط سؤالاً مثير بشأن توقعات لمباراة الزمالك وديكيداها الصومالي في كأس الكونفدرالية.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر صفحتة علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"ما هي توقعاتك لمباراة الزمالك وديكيداها الصومالي في كأس الكونفدرالية ؟".

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تعديل موعد مباراة الزمالك أمام ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر، أن يواجه الزمالك ديكيداها الصومالي اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي الجديد بعد تأجيله من كاف

وجاء تعديل الموعد لتكون المباراة في السابعة مساء بدلًا من السادسة كما كان مقررًا في البداية.

وجاء التأجيل بطلب من نادي ديكيداها، بالتنسيق مع الزمالك، نظرًا لاعتبارات تتعلق بحقوق البث الفضائي، حيث وافق "كاف" على تأخير انطلاق المباراة لمدة ساعة واحدة، وأخطر الناديين بالموعد الجديد بشكل رسمي.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب بين الفريقين في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام.

الزمالك الأهلي الكونفدرالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 18-10-2025

محمد صلاح

محمد صلاح في خطر بسبب قرار الدوري الإنجليزي الجديد.. ماذا حدث؟

انتظار 20 دقيقة بعد الأذان

هل يجب انتظار 20 دقيقة بعد الأذان لصلاة الفجر؟.. الإفتاء تحذر

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 18-10-2025

البائع

مشاجرة عادية تتحول إلى فيديو مثير للجدل.. ماذا حدث في العياط؟

كارولين ليفيت

أمك .. سكرتيرة ترامب تجيب على سؤال صحفي أمريكي "من إختار بودابست ؟"

الاهلي والزمالك وبيراميدز

3 مواجهات حاسمة للأندية المصرية.. السبت يوم أفريقي ناري للأهلي والزمالك وبيراميدز في بطولات القارة السمراء

ترشيحاتنا

وحدة الطعام المتنقلة

عايز تشتغل.. شروط الحصول على ترخيص وحدات الطعام المتنقلة

ترامب في الكنيست

كلمة ترامب في الكنيست: اليوم سكتت البنادق والفجر التاريخي للشرق الأوسط يبدأ

النوات الشتوية في الإسكندرية

ﺍﻟﻤﻜﻨﺴﺔ الأﻗﻮﻯ.. مواعيد النوات الشتوية في الإسكندرية 2026

بالصور

النوم سر الرشاقة.. كيف يساعدك النوم الكافي على إنقاص الوزن؟

كيف يساعد النوم على إنقاص الوزن؟
كيف يساعد النوم على إنقاص الوزن؟
كيف يساعد النوم على إنقاص الوزن؟

إطلالة جويل مردينيان تخطف الأنظار في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي

جويل مردينيان
جويل مردينيان
جويل مردينيان

لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة.. محافظ الشرقية يتفقد مواقف سيارات الأجرة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بورش تحصل على براءة اختراع لمحرك W12 مجنون

بورش
بورش
بورش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد