انعقاد مؤتمر لجنة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بالمجمع المقدس

أقامت اللجنة المجمعية للحماية المجتمعية والوقاية من الجريمة المنبثقة من لجنة الرعاية والخدمة بالمجمع المقدس، المؤتمر الخامس والعشرين لخدام نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وأسرهم والمشردين واللاجئين والذين ليس لهم أحد يذكرهم، في دير السيدة العذراء بجبل أسيوط "درنكة"، بحضور نيافة الأنبا دوماديوس أسقف ٦ أكتوبر وأوسيم ومقرر اللجنة الفرعية.

وشهد فعاليات المؤتمر أصحاب النيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وساحل سليم والبداري وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة ومقرر اللجنة العامة والأنبا كاراس أسقف مطروح والخمس مدن الغربية ومقرر مساعد اللجنة.

وشارك في المؤتمر ٥٢ من الآباء الكهنة وأكثر من ٥٠٠ خادم وخادمة من مختلف إيبارشيات الجمهورية.