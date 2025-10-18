الأنبا توماس يترأس اليوم الروحي للمجلس المحلي لجنود مريم "أم الفادي"

تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، ترأس اليوم، نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، اليوم الروحي للمجلس المحلي لجنود مريم "أم الفادي"، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بقبة الهواء، بشبرا.

وشارك في اليوم الأب ميشيل ألفي، راعي الكنيسة، والمرشد الروحي للمجلس، وعدد من الآباء الكهنة، مرشدي الفرق المريمية التابعة للمجلس، بالإضافة إلى مسؤولي، وضباط، وأعضاء مختلف فرق جنود مريم المنبثقة من المجلس.

أسرار المسبحة الوردية

بدأ اليوم بتلاوة أسرار المسبحة الوردية، أعقبها صلاة القداس الإلهي، تلاها بعض الترانيم الروحية، ثم ألقى الأب المطران المحاضرة الأولى بعنوان "الروح القدس في الكتاب المقدس".

تضمن اليوم أيضًا مشاهدة فيلم وثائقي حول "الروح القدس"، تخلله بعض المشاركات، بالإضافة إلى تلاوة صلاة السلسلة، كما قدم الأب جوفاني قاصد، راعي كنيسة السيدة العذراء مريم ورئيس الملائكة ميخائيل، بمدينة العاشر من رمضان، التابعة لإيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، المحاضرة الثانية عن "الروح القدس والعذراء مريم".

واُختتم اليوم بالسجود أمام القربان المقدس، ورتبة التوبة التي تضمنت التأملات المختلفة، وممارسة سر المصالحة، والترانيم المتنوعة.