مدير تعليم جنوب سيناء يشدد على ضرورة تفعيل برامج القرائية

​قام عادل عتلم مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم ، بزيارة ميدانية لمدرستي الأمل الرسمية لغات والشروق للتعليم الأساسي بمدينة طور سيناء، لمتابعة سير العملية التعليمية ونقل توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف.

و​شدد عتلم على ضرورة مواصلة تفعيل برامج القرائية والتأكد من إتقان جميع التلاميذ لمهارات القراءة والكتابة بشكل عملي داخل الفصول، مؤكداً أنه “غير مقبول أن يكون هناك طالب غير قادر على القراءة والكتابة”.

وأشار إلى أهمية تخصيص وقت من الحصة للقراءة والاهتمام بالطلاب ضعاف المستوى، وذلك استعداداً لمشاركة الوزارة في المسابقات الدولية بمجال القرائية بهدف تحقيق مراكز متقدمة.

​ورافق مدير المديرية خلال جولته، مدير إدارة طور سيناء التعليمية أحمد غيث، وبدأت بحضور طابور الصباح في مدرسة الأمل الرسمية لغات.

وشدد عتلم على ضرورة تطبيق الانضباط والمظهر العام للمدارس والعاملين بها والطلاب، ومنع خروج الطلاب قبل المواعيد الرسمية، مؤكداً أن مدير المدرسة مسؤول مسؤولية كاملة عن تنفيذ كل القرارات والتوجيهات.

​كما أكد عتلم على أهمية تنفيذ توجيهات الوزير التي تم إرسالها للإدارات التعليمية بخصوص أعمال السنة وربطها بالحضور والمشاركة الفعلية للطلاب، والاهتمام بالسجلات الجديدة الواردة من الوزارة وتجديد العلم المدرسي باستمرار.

في سياق آخر، طالب عتلم بضرورة تحديد مواعيد معلنة لاستقبال أولياء الأمور، يوم أو يومين أسبوعياً، للاستماع إلى مقترحاتهم و مشاركاتهم الإيجابية في العملية التعليمية، مع ضرورة غلق الباب الرئيسي للمدرسة والتأكيد على أهمية التشجير داخل المدارس وفقاً للوائح والقوانين.