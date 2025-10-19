قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يكرم أبطال حرب أكتوبر المجيدة
مصرع شخص وفقدان 20 مهاجرا إثر غرق قارب قبالة السواحل الإيطالية
غلق قاعة توت عنخ آمون استعدادا لنقل المقتنيات للمتحف المصري الكبير غدا
إجراء تحليل DNA للمتـ.هم بقتل زميله وتقطيعه بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأرصاد تكشف مفاجأة عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
ياسين منصور يكشف عن علاقته بـ خالد مرتجي وخطة إنشاء فروع للأهلي خارج البلاد
استقالة حازم إمام من الجهاز الفني للزمالك وفيريرا يوافق على الرحيل
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة والتشييد
ياسين منصور يكشف سرا عن موقف الخطيب من الترشح لانتخابات الأهلي
بالأسماء.. الرئيس السيسي يكرم عددا من أبطال حرب أكتوبر
ياسين منصور : عملى الخاص حرمنى من الترشح لخدمة الأهلي
الإسماعيلي يعلن فتح حساب بنكي لتلقي التبرعات ..تفاصيل
محافظات

مدير تعليم جنوب سيناء يشدد على ضرورة تفعيل برامج القرائية

ايمن محمد

​قام عادل عتلم مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم ، بزيارة ميدانية لمدرستي الأمل الرسمية لغات والشروق للتعليم الأساسي بمدينة طور سيناء، لمتابعة سير العملية التعليمية ونقل توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف.

و​شدد عتلم على ضرورة مواصلة تفعيل برامج القرائية والتأكد من إتقان جميع التلاميذ لمهارات القراءة والكتابة بشكل عملي داخل الفصول، مؤكداً أنه “غير مقبول أن يكون هناك طالب غير قادر على القراءة والكتابة”.

وأشار إلى أهمية تخصيص وقت من الحصة للقراءة والاهتمام بالطلاب ضعاف المستوى، وذلك استعداداً لمشاركة الوزارة في المسابقات الدولية بمجال القرائية بهدف تحقيق مراكز متقدمة.

​ورافق مدير المديرية خلال جولته، مدير إدارة طور سيناء التعليمية أحمد غيث، وبدأت بحضور طابور الصباح في مدرسة الأمل الرسمية لغات.

 

وشدد عتلم على ضرورة تطبيق الانضباط والمظهر العام للمدارس والعاملين بها والطلاب، ومنع خروج الطلاب قبل المواعيد الرسمية، مؤكداً أن مدير المدرسة مسؤول مسؤولية كاملة عن تنفيذ كل القرارات والتوجيهات.

​كما أكد عتلم على أهمية تنفيذ توجيهات الوزير التي تم إرسالها للإدارات التعليمية بخصوص أعمال السنة وربطها بالحضور والمشاركة الفعلية للطلاب، والاهتمام بالسجلات الجديدة الواردة من الوزارة وتجديد العلم المدرسي باستمرار.

في سياق آخر، طالب عتلم بضرورة تحديد مواعيد معلنة لاستقبال أولياء الأمور، يوم أو يومين أسبوعياً، للاستماع إلى مقترحاتهم و مشاركاتهم الإيجابية في العملية التعليمية، مع ضرورة غلق الباب الرئيسي للمدرسة والتأكيد على أهمية التشجير داخل المدارس وفقاً للوائح والقوانين. 

