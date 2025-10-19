قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

أكثر من 8 آلاف مستفيد من قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة البحر الأحمر

حسام الفقي

نظمت جامعة عين شمس قافلة تنموية شاملة لخدمة أهالى محافظة البحر الأحمر " مدن شلاتين وأبو رماد وحلايب" ، برعاية اللواء أ.ح عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وأ.د. محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وأ.د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتى نظمها قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس، بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر، والمنطقة الجنوبية العسكرية، وجمعية الهلال الأحمر المصري و وزارة التضامن وشارك في الفعاليات عدد من كليات الجامعة وهى " كلية الطب و كلية الصيدلة و طب الأسنان و الزراعة و الإعلام و التجارة و التربية "
والتى استمرت فى الفترة من ١٢ إلى ١٦ من أكتوبر الجارى.

وقد أوضحت أ.د. غادة فاروق أن عدد المستفيدين من هذة القافلة تجاوز ٨ آلاف مستفيد من جميع محاور القافلة الطبية والتوعوية والاجتماعية
مشيدة بتنوع الأنشطة التى تضمنتها هذة القافلة وخاصة الأنشطة التوعوية التى استهدفت مختلف فئات أهالى المنطقة المستفيدة.

فقد  شمل المحور الطبى عيادات فى  ١٣ تخصص مختلف وهى "باطنة - عظام - جلدية - أطفال - أنف وأذن - نساء وتوليد - مخ وأعصاب -رمد - القلب- الجراحة - أسنان - تحاليل-الاشعة " الى جانب تقديم الخدمات الدوائية بالمجان.
كما تم تقديم ندوات توعوية وتثقيفية متنوعة تلبي احتياجات أهلى المنطقة حيث تم تقدم توعية بيطرية لتنمية الثروة الحيوانية، إلى جانب مبادرة الإعلام وبناء الوعي المجتمعي والتى استهدفت توعية سيدات المنطقة المستفيدة من مختلف المستويات التعليمية السيدات فى الفئة العمرية بين ( ٢٠ - ٥٠ ) سنة وتناولت الندوات التوعوية  موضوعات  " تعزيز الشعور بالإنتماء والمسئولية المجتمعية - الإستخدام الآمن والإيجابي لوسائل التواصل الإجتماعي - التوعية حول أمراض  الضغط والسكر والأنيميا - الإهتمام بالنظام الغذائي والحركة اليومية والعناية بالصحة النفسية - دور الأم في بناء الثقة بالنفس لدى البنات - التربية الإيجابية - الوعى بمفهوم الزواج كمسئولية مشتركة - مخاطر الزواج المبكر وأهمية التعليم والتأهيل قبل الإرتباط.

و تم تقديم توعية لطلاب المدارس و معهد التمريض 
وناقشت الندوات عدد من الموضوعات منها" 
العادات الصحية للوقاية من الأمراض و القيم الأخلاقية ودورها في بناء المجتمع و الظواهر السلبية في المجتمع المدرسي و التوعية حول مخاطرالمخدرات والوقاية من الوقوع بفخها  "
كما تم توزيع عدد من المساعدات الغذائية ٤٠٠٠ كارتونة و ٢ طن لحوم حمراء على المستحقين من أهالى المنطقة.
وجاءت القافلة تحت إشراف أ.د هالة سمير سويد وكيل كلية الطب لشؤون المجتمع والبيئة، وأ.د طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وبالتنسيق مع اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

