الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

خارجية النواب: كلمة الرئيس السيسي بمنتدى أسوان خارطة طريق لوضع إفريقيا في الريادة

النائبة هناء أنيس رزق الله
النائبة هناء أنيس رزق الله
حسن رضوان

أكدت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، تمثل رؤية استراتيجية شاملة لوضع إفريقيا في مصاف الريادة العالمية.

وأوضحت أن الرئيس السيسي طرح خلال كلمته في منتدى أسوان  ملامح واضحة لخارطة طريق قارية تعتمد على تعزيز السلام والتنمية كركيزتين أساسيتين لتحقيق الاستقرار، مشيرة إلى أن الكلمة تعكس إيمان القيادة المصرية بقدرة إفريقيا على تجاوز التحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة والمضي قدمًا نحو المشاركة الفاعلة في صياغة النظام العالمي الجديد.

تعزيز التكامل الإفريقي وبناء الإنسان

وأضافت أن الرئيس قدم رؤية متكاملة ترتكز على تفعيل جهود إعادة الإعمار والتنمية في الدول التي شهدت نزاعات، إلى جانب دعم سياسات الاتحاد الإفريقي الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعميق التكامل بين دول القارة.

وأشارت إلى أن دعوة الرئيس السيسي لتوحيد الصفوف الإفريقية تأتي من منطلق إيمان مصر الراسخ بأن نهضة القارة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال العمل الجماعي والتكامل الاقتصادي، مؤكدة أن تلك الدعوة تجسد الدور الريادي لمصر في دعم استقرار إفريقيا وتنميتها.

منتدى أسوان منصة للحوار الإفريقي

وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية أن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة بات منصة إفريقية رائدة للحوار وتبادل الرؤى حول القضايا الحيوية التي تواجه القارة، مشيرة إلى أنه يعكس مكانة مصر كقوة إقليمية داعمة للسلام والتنمية.

وأضافت أن المنتدى يجسد الإرادة الإفريقية في مواجهة التحديات المشتركة بروح من التعاون، ويعد امتدادًا للرؤية المصرية التي تضع الإنسان الإفريقي في قلب خطط التنمية والنهضة.

مصر تقود مسار التنمية الشاملة في إفريقيا

وشددت النائبة هناء أنيس على أن كلمة الرئيس السيسي أكدت مجددًا أن السلام والتنمية وجهان لعملة واحدة، وأن الاستثمار في الإنسان الإفريقي هو الركيزة الأساسية لضمان مستقبل أفضل للقارة.

وأوضحت أن المبادرات المصرية في مجالات البنية التحتية والتعليم والصحة والطاقة تمثل ترجمة عملية لهذه الرؤية المتكاملة، وتعكس التزام مصر الثابت بدعم مسيرة التنمية في إفريقيا.

إرادة إفريقية لصناعة المستقبل

واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن منتدى أسوان أصبح عنوانًا لإرادة إفريقيا في رسم مستقبلها بيدها، مشيرة إلى أن مصر، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ستظل الداعم الرئيسي لمسار السلام الشامل والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية، بما يعزز موقعها كقوة إقليمية فاعلة وصاحبة رؤية مستقبلية واعدة.

النائبة هناء أنيس رزق الله

