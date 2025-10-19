هاني شاكر يُطرب جمهور الأوبرا في الليلة الرابعة من مهرجان الموسيقى العربية الـ33

أحيا الفنان الكبير هاني شاكر، الملقّب بـ"أمير الغناء العربي"، حفلاً فنياً مميزاً ضمن فعاليات اليوم الرابع من مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ33، وذلك مساء اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور جماهيري كبير وتغطية إعلامية واسعة.

وقدّم شاكر باقة من أجمل أغانيه التي تفاعل معها الحضور بحرارة، منها: "لو بتحب حقيقي صحيح"، "نسيانك صعب أكيد"، "بعد حبك"، و"كل ليلة"، وسط تصفيق حار وهتافات طالبت بإعادة بعض الأغنيات.

رافق هاني شاكر في الحفل المايسترو مصطفى حلمي وفرقته الموسيقية، وسبق فقرة شاكر فاصل غنائي شارك فيه عدد من نجوم دار الأوبرا، منهم: غادة آدم، أحمد عفت، إيناس عز الدين، ومنار سمير، الذين أبدعوا في أداء مختارات من التراث الموسيقي العربي.

ويأتي الحفل ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لجيبة عبداللطيف، ويضم أكثر من 40 حفلاً فنيًا يُحييها نخبة من نجوم الغناء في العالم العربي على مسارح القاهرة، الإسكندرية، ودمنهور.

حرص على الحضور نجوم الفن ماجدة زكي و هاني البحيري ، و غيرهم كثير من النجوم

يذكر أن يُعد مهرجان الموسيقى العربية واحداً من أعرق وأهم الفعاليات الفنية في العالم العربي، حيث انطلقت دورته الأولى عام 1992 بتنظيم من دار الأوبرا المصرية، بهدف الحفاظ على التراث الموسيقي العربي الأصيل، ودعم الفنون الراقية، وإبراز طاقات الغناء والموسيقى في مصر والعالم العربي.

ويُقام المهرجان سنويًا في شهر أكتوبر أو نوفمبر، ويشمل مجموعة من الحفلات الغنائية التي يحييها كبار نجوم الطرب والفنانين من مختلف الدول العربية، إلى جانب ندوات فكرية وورش عمل موسيقية ومسابقات شبابية.

تُقام فعاليات المهرجان على عدد من مسارح الأوبرا في القاهرة (المسرح الكبير ومسرح النافورة)، والإسكندرية، ودمنهور، ويضم المهرجان أيضًا مسابقة غنائية للمواهب الشابة، وجائزة التميز الموسيقي التي تُمنح لشخصيات أثرت في المشهد الموسيقي العربي.

يشرف على المهرجان المجمع العربي للموسيقى بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، وقد أصبح منصة فنية وثقافية كبرى تجمع ما بين الحنين إلى التراث والانفتاح على تجارب موسيقية معاصرة.